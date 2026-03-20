BİM bayramın 1. günü açık mı, kapalı mı? BİM bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Ramazan Bayramı yaklaşırken alışveriş planlarını son ana bırakmak istemeyen vatandaşlar, zincir marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Türkiye genelinde geniş bir müşteri kitlesine hitap eden BİM, bayram dönemlerinde uyguladığı çalışma düzeniyle en çok merak edilen markalar arasında yer alıyor. Peki, BİM bayramda açık mı, kapalı mı? BİM bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Detaylar...

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı süresince BİM mağazalarının çalışma durumu, önceki yıllardaki uygulamalara bakıldığında oldukça net bir tablo ortaya koyuyor. Buna göre BİM, bayramın ilk günü genellikle kapalı oluyor. Bu uygulama, çalışanların bayramı aileleriyle geçirebilmesi amacıyla tercih edilen yaygın bir perakende politikası olarak dikkat çekiyor.

2026 yılı için de benzer bir uygulamanın geçerli olması bekleniyor. Yani bayramın 1. günü itibarıyla BİM mağazalarının büyük çoğunluğunun kapalı olması öngörülüyor. Ancak bazı istisnai durumlar her zaman mümkün olabilir. Özellikle yoğun bölgelerde ya da özel konseptli mağazalarda farklı uygulamalar görülebilir.

Bayramın ilerleyen günlerinde ise mağazaların yeniden hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Bu noktada tüketicilerin alışveriş planlarını ilk güne göre şekillendirmesi önem taşıyor.

BİM BAYRAMDA KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM'in standart çalışma saatleri, yıl boyunca büyük ölçüde sabit bir düzen içerisinde ilerliyor. Bayram sonrası süreçte de bu düzenin devam etmesi bekleniyor.

Genel çalışma saatleri şu şekilde:

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00

BİM mağazaları hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde hizmet veriyor. Bu yönüyle kullanıcılar için öngörülebilir bir alışveriş deneyimi sunuluyor. Ayrıca mağazalarda öğle arası uygulaması bulunmuyor. Çalışanlar vardiyalı sistemle görev yaptığı için gün içerisinde kesintisiz hizmet verilmeye devam ediliyor.

Dikkat çeken bir diğer detay ise cuma günleriyle ilgili. BİM mağazaları, cuma namazı saatlerinde kısa süreli olarak kapalı olabiliyor. Bunun dışında hafta sonu ya da gün ortasında kapanma gibi bir durum söz konusu değil.

Bayramın 2. ve 3. günlerinde ise BİM'in bu standart saatler doğrultusunda faaliyet göstermesi bekleniyor. Bu da alışveriş ihtiyaçlarının bayramın ilerleyen günlerinde rahatlıkla karşılanabileceği anlamına geliyor.