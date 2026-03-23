İstanbul'da yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümü, gündemi derinden sarstı. Olay kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri olan Bilal Kadayıfçıoğlu ise kısa sürede en çok merak edilen kişiler arasında yer aldı. Peki, Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir? Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ne iş yapıyor, hangi şirketlerin sahibi? Detaylar...

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU'NUN BABASI BİLAL KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Bilal Kadayıfçıoğlu, Türkiye'de özellikle denizcilik ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanları arasında öne çıkan isimlerden biridir. Kadayıfçıoğlu Ailesi'nin kamuoyunda en bilinen temsilcisi olarak gösterilen Bilal Kadayıfçıoğlu, iş dünyasındaki etkin rolüyle dikkat çekmektedir.

Ailesinin uzun yıllara dayanan ticari geçmişi ve sektörel yatırımları, onun iş dünyasında güçlü bir konum elde etmesinde önemli bir rol oynamıştır. Denizcilik ve enerji gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren aile, Türkiye'de bu sektörlerde bilinen yatırımcı gruplarından biri olarak anılmaktadır.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun faaliyet alanları oldukça geniştir. Kendisi özellikle:

Deniz taşımacılığı, yatçılık, petrol ve enerji sektörlerinde aktif olarak yer almaktadır.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU HANGİ ŞİRKETLERİN SAHİBİ?

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun adı en çok Bilka Denizcilik ile anılmaktadır. Kendisi, Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Bilka Denizcilik başta olmak üzere, deniz taşımacılığı, yatçılık ve petrol alanlarında faaliyet gösteren şirketleriyle sektörde önemli bir konuma sahiptir. Bu şirketler aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kadayıfçıoğlu'nun özellikle armatör kimliğiyle öne çıktığı ve denizcilik sektöründe tanınan isimlerden biri olduğu bilinmektedir. Sahip olduğu şirketler ve yatırımlar, onu iş dünyasında güçlü bir aktör haline getirmiştir.

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun yaşı ve doğum yeriyle ilgili kamuoyuna yansıyan net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.