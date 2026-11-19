Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın oğlu. İstanbul'da doğan Erdoğan, ABD'deki Indiana Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve ekonomi okudu, ardından Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government'ta yüksek lisans yaptı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yönetiminde yer alan Erdoğan, Dünya Etno spor Konfederasyonu'nun başkanlığını yürütüyor. Futbolda ise Fenerbahçe taraftarı olan Bilal Erdoğan, bir televizyon programında "Fenerbahçe benim tuttuğum takım" diyerek tercihini açıkça ortaya koymuştu. Bilal Erdoğan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi, çocukları var mı ve hangi takımı tutuyor soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Bilal Erdoğan'ın hayatına ilişkin tüm detaylar.

BİLAL ERDOĞAN KİMDİR?

Necmettin Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın oğlu. Erdoğan, eğitim, gençlik ve geleneksel sporlar alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Ahmet Burak Erdoğan, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın kardeşi.

BİLAL ERDOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Bilal Erdoğan, 23 Nisan'da İstanbul'da doğdu. Erdoğan'ın doğum yılı, kaynaklarda 1980 ve 1981 olarak farklı şekilde yer alıyor.

BİLAL ERDOĞAN HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Bilal Erdoğan, ortaöğrenimini 1999 yılında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ardından ABD'deki Indiana Üniversitesi Bloomington'da siyaset bilimi ve ekonomi alanında lisans eğitimi aldı. Erdoğan, 2004 yılında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy School of Government'ta yüksek lisansını tamamladı.

BİLAL ERDOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Bilal Erdoğan, mezuniyetinin ardından bir süre Dünya Bankası'nda stajyer olarak çalıştı. 2006 yılında Türkiye'ye dönerek iş hayatına başladı. Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yönetiminde yer alıyor. Geleneksel sporların yaşatılmasına yönelik çalışmalarıyla da bilinen Erdoğan, Dünya Etno spor Konfederasyonu'nun başkanlığını yürütüyor.

BİLAL ERDOĞAN HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Bilal Erdoğan, Fenerbahçe taraftarı. Erdoğan, Mayıs 2025'te katıldığı bir televizyon programında, "Fenerbahçe tabii benim tuttuğum takım, Cumhurbaşkanımızın takımı" diyerek Fenerbahçeli olduğunu açıkladı. Erdoğan, aynı programda oğullarının da Fenerbahçe'yi tutması için çaba gösterdiğini esprili bir dille anlattı.

BİLAL ERDOĞAN FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY MI?

Hayır. Bilal Erdoğan, kendisinin Fenerbahçe başkanlığına aday olacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Erdoğan, "Fenerbahçe başkanlığına aday değilim, kesinlikle değilim" diyerek iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Erdoğan, eğitim ve gençlik çalışmalarına odaklandığını, bir spor kulübünü yönetmenin bu çalışmalardan uzaklaşmasına neden olacağını ifade etti. Ancak kulübün daha iyi yönetilmesini istediğini de sözlerine ekledi.

BİLAL ERDOĞAN EVLİ Mİ?

Evet, Bilal Erdoğan evli. Erdoğan, 2003 yılında Reyyan Uzuner ile evlendi.

BİLAL ERDOĞAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Bilal Erdoğan ile eşi Reyyan Erdoğan'ın üç çocuğu bulunuyor. Çiftin Ömer Tayyip ve Ali Tahir adında iki oğlu ile Fatıma Serra adında bir kızı var.