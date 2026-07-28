Bewen Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BEWEN halka arz kaç lot verir?

Bewen Enerji'nin halka arz süreci yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından talep toplama takvimi netleşirken, yatırımcılar Bewen Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, BEWEN halka arz ne zaman açıklanacak? ve BEWEN halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt arıyor.

BEWEN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bewen Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

SPK onayının ardından şirketin halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Bewen Enerji, 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde üç iş günü boyunca yatırımcılardan talep toplayacak.

Halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) üstlenirken, eş lider kurum olarak Yatırım Finansman Menkul Değerler görev yapacak.

Halka arz kapsamında 1 TL nominal değerli paylar 48,10 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Şirket tarafından talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından halka arz sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

BEWEN HALKA ARZ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bewen Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz sonuçlarına ilişkin resmi açıklama ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Şu an itibarıyla sonuçların açıklandığına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

Yatırımcılar sonuçların ilan edilmesiyle birlikte dağıtılan lot miktarları, katılımcı sayısı ve pay dağıtım oranlarını öğrenebilecek.

Bewen Enerji'nin halka arzında şirket sermayesi 261 milyon TL'den 317 milyon TL'ye çıkarılacak.

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 56 milyon adet payın yanı sıra ortak satışı da gerçekleştirilecek.

Toplamda 80 milyon adet payın halka arz edilmesi planlanırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,85 milyar TL olması bekleniyor.

Şirketin halka açıklık oranının ise yaklaşık yüzde 25,24 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Halka arzda yatırımcı gruplarına ayrılan paylar

SPK tarafından onaylanan izahnameye göre halka arz edilecek payların dağılımı şu şekilde belirlendi:

Yüzde 50'si yurt içi bireysel yatırımcılara,

Yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara,

Yüzde 10'u yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edildi.

Ayrıca yurt içi bireysel yatırımcılar en fazla 5 bin adet pay talebinde bulunabilecek. Bu sınırın üzerindeki talepler ise yüksek talep yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilecek.

BEWEN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bewen Enerji halka arzında kesin lot dağıtımı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından katılımcı sayısına göre netleşecek. Şirket tarafından henüz resmi lot dağıtım sonuçları açıklanmadı.

Katılımcı sayısına göre hazırlanan olası eşit dağıtım hesaplamaları ise şu şekilde paylaşılıyor:

300 bin katılımcı: Yaklaşık 96 lot (7.353 TL)

400 bin katılımcı: Yaklaşık 72 lot (5.515 TL)

500 bin katılımcı: Yaklaşık 57 lot (4.366 TL)

600 bin katılımcı: Yaklaşık 48 lot (3.676 TL)

700 bin katılımcı: Yaklaşık 41 lot (3.140 TL)

800 bin katılımcı: Yaklaşık 36 lot (2.757 TL)

900 bin katılımcı: Yaklaşık 32 lot (2.451 TL)

1 milyon katılımcı: Yaklaşık 28 lot (2.144 TL)

Bu hesaplamalar yalnızca katılımcı sayısına göre oluşturulan tahmini dağıtımları göstermektedir. Kesin lot miktarı, talep toplama süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak resmi halka arz sonuçlarıyla birlikte belli olacaktır.