BETA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI: BETAE hisseleri ne zaman işlem görecek? Beta Enerji kaç lot verdi, yatırımcı başına kaç lot düştü?

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin sermaye piyasalarındaki halka arz süreci tamamlandı. 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından halka arz sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcıların gündeminde, dağıtılan pay miktarı, kişi başına düşen lot sayısı ve BETAE koduyla işlem görecek hisselerin Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görmeye başlayacağı yer aldı. Peki, BETAE hisseleri ne zaman işlem görecek? Beta Enerji kaç lot verdi, yatırımcı başına kaç lot düştü? Detaylar...

BETA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.'nin halka arzında toplam 60 milyon 750 bin adet nominal pay yatırımcılara dağıtıldı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanan sonuçlara göre bireysel yatırımcı hesaplarına ortalama 28 lot pay geçti.

Dağıtımı yapılan bu payların toplam parasal karşılığı ise yaklaşık 1.120 TL olarak hesaplandı. Böylece halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan kişi başına düşen ortalama lot miktarı da netlik kazanmış oldu.

Şirket tarafından yürütülen halka arz süreci, 23-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemleriyle tamamlanırken, pay dağıtımına ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.

BETAE HİSSELERİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Beta Enerji hisselerinin BETAE işlem koduyla Borsa İstanbul'da hangi tarihte işlem görmeye başlayacağına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

İlk işlem gününün, şirket ile Borsa İstanbul tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Bu nedenle işlem başlangıç tarihi konusunda yatırımcıların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

İşlem tarihine ilişkin gelişmelerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayımlanacak bildirimler ile şirketin resmi iletişim kanalları aracılığıyla duyurulacağı ifade ediliyor.

BETA ENERJİ KAÇ LOT VERDİ, YATIRIMCI BAŞINA KAÇ LOT DÜŞTÜ?

Halka arz sonuçlarına göre Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. tarafından yatırımcılara toplam 60 milyon 750 bin adet nominal pay dağıtıldı.

Yapılan dağıtım sonucunda bireysel yatırımcı hesaplarına ortalama 28 lot hisse geçti. Dağıtılan bu payların toplam değeri ise yaklaşık 1.120 TL olarak hesaplandı.

Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gündemindeki temel başlıklardan biri olan kişi başına düşen lot miktarı da böylece resmi sonuçlarla birlikte netleşmiş oldu.

Beta Enerji hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih ise şirket ve Borsa İstanbul tarafından yapılacak resmi açıklamanın ardından belli olacak. Bu süreçte yatırımcıların işlem tarihine ilişkin gelişmeleri Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile şirketin resmi duyuruları üzerinden takip etmesi gerekiyor.