Beşiktaş Başakşehir maç özeti ve golleri! Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i konuk etti ve maç, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma, her iki takımın da sahada yüksek tempolu futbol sergilemesine sahne oldu. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Beşiktaş Başakşehir maç özeti ve golleri! Detaylar...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

Maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takım da gol yollarında etkili olmasına rağmen topu filelerle buluşturmakta zorlandı. 4. dakikada Duarte'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Fayzullayev, ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta üst direğe takıldı. 24. dakikada Başakşehir'in Selke ile geliştirdiği atakta kaleci Ersin Destanoğlu kritik kurtarış yaptı ve topu ağlarla buluşturulmasını önledi.

dakikada savunma hatasını iyi değerlendiren Başakşehir, Selke'nin aşırtma vuruşuyla 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 43. dakikada Opoku'nun hatası sonrası Hyeon-Gyu Oh ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda tempo daha da yükseldi ve gol düellosu başladı.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın ikinci yarısı başladığında her iki takım da galibiyet için baskı kurmaya devam etti. 58. dakikada Orkun Kökçü'nün golü ile Beşiktaş 2-1 öne geçti. Başakşehir, 88. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golü ile skoru 2-2'ye getirerek eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın son anları büyük heyecanla geçti. 90+7. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun golü ile Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı. Maç, seyircilere futbolun dramatik ve heyecan dolu yönlerini bir kez daha gösterdi.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta gol perdesi 36. dakikada Başakşehir'den Selke ile açıldı. Beşiktaş ise 43. dakikada Hyeon-Gyu Oh ile eşitliği sağladı. İkinci yarıda Orkun Kökçü, Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti. Başakşehir, 88. dakikada Bertuğ Yıldırım ile eşitliği yakaladı ancak milli oyuncunun sakatlanması oyunun kaderini değiştirdi. Karşılaşmanın son golü 90+7. dakikada Mustafa Hekimoğlu'ndan geldi ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Maç boyunca her iki takımın gol pozisyonları, kalecilerin performansı ve savunma hataları maçın skorunu doğrudan etkiledi. Özellikle Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki atak organizasyonları ve son dakikadaki golü, takımın galibiyeti için kritik rol oynadı.