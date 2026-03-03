Benzine motorine zam ne zaman gelecek? SON DAKİKA! Benzin motorin zammı var mı, ne zaman?

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonu sonrası bölgede tansiyon yükseldi. Yaşanan gelişmeler, küresel petrol fiyatlarını yukarı taşıdı ve akaryakıta yeni zam kararını beraberinde getirdi.

BENZİNE MOTORİNE ZAM SON DAKİKA

Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesi enerji piyasalarında etkisini kısa sürede hissettirdi. Brent petrol haftaya yüzde 13'lük artışla başlarken gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve 80 dolar sınırına dayandı. Bölgedeki askeri hareketlilik ve İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemesi, petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı. Hürmüz Boğazı'ndan geçen çok sayıda nakliye şirketinin faaliyetlerini durdurması da piyasadaki hareketliliği derinleştirdi.

Bu gelişmelerin ardından akaryakıt ürünlerine yapılacak zam miktarları belli oldu. Gazeteci Olcay Aydilek, motorine litre başına 5 lira 60 kuruş, benzine ise 2 lira 10 kuruş artış yapılacağını duyurdu. Motorine yapılacak 5,60 TL'lik artış, Cumhuriyet tarihi boyunca bir akaryakıt ürününe miktar bazında tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçecek.

BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI, NE ZAMAN GELECEK?

Akaryakıt fiyatlarına ilişkin artış kararı netleşti. Motorin ve benzine yapılacak zam, salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Yeni fiyatlar gece saatleriyle birlikte yürürlüğe girecek ve tabelalar değişecek.

Geçtiğimiz hafta yapılan artışların ardından 60 liranın üzerine çıkan motorin fiyatı, yeni zamla birlikte daha da yükselecek. Benzin fiyatlarında da 2 lira 10 kuruşluk artış uygulanacak. Enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişim yakından takip ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam öncesi 2 Mart 2026 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları da açıklandı. Motorin fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 60,33 TL, Anadolu Yakası'nda 60,21 TL seviyesinde bulunuyor. İzmir'de motorinin litre fiyatı 61,73 TL, Ankara'da ise 61,45 TL olarak uygulanıyor.

Benzin fiyatları ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 58,28 TL, Anadolu Yakası'nda 58,13 TL'den satılıyor. İzmir'de benzinin litre fiyatı 59,52 TL, Ankara'da ise 59,23 TL olarak listeleniyor. Yeni zamla birlikte bu rakamların gece yarısından sonra artması bekleniyor.