Bayramda köprüler ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı yaklaşırken sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin durumu geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 Ramazan Bayramı tatili süresince bazı köprü ve otoyol geçişlerinin ücretsiz olacağı açıklandı. Peki, Köprüler bayramda ücretsiz mi? Bayramda Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara ücretsiz mi? Detaylar....

KÖPRÜLER BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Karara göre, 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar günü saat 24.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile İstanbul'daki bazı köprüler ücretsiz olacak. Ancak yap-işlet-devret modeli ile işletilen köprü ve otoyollar bu kapsamın dışında tutuluyor. Bu nedenle vatandaşların güncel resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.

BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Osmangazi Köprüsü, yap-işlet-devret modeli ile işletilen özel projeler arasında yer aldığı için bu ücretsiz geçiş uygulamasına dahil değil. Dolayısıyla bayram boyunca Osmangazi Köprüsü geçişleri mevcut tarifeye göre ücretli şekilde devam edecek. Sürücüler bu konuda planlarını yaparken güncel köprü geçiş ücretlerini göz önünde bulundurmalı.

BAYRAMDA AVRASYA TÜNELİ ÜCRETSİZ Mİ?

Avrasya Tüneli, İstanbul trafiğinde önemli bir geçiş noktası olmasına rağmen, yap-işlet-devret projesi kapsamında işletildiği için Ramazan Bayramı ücretsiz geçiş uygulamasına dahil değil. Yani 19-22 Mart 2026 tarihleri arasında tünel geçişleri normal tarifeye göre ücretlendirilmeye devam edecek.

BAYRAMDA KUZEY MARMARA ÜCRETSİZ Mİ?

Kuzey Marmara Otoyolu da Ramazan Bayramı ücretsiz geçiş uygulaması kapsamında değerlendiriliyor. Karara göre, 19 Mart Perşembe saat 00.00'dan 22 Mart Pazar saat 24.00'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ücretsiz olacak.

Ancak Kuzey Marmara'nın bazı kesimleri yap-işlet-devret kapsamında işletiliyorsa, bu bölümler için geçişlerin ücretli kalabileceği unutulmamalıdır. Sürücüler, güzergah seçimi yaparken hem ücretsiz hem ücretli bölümleri göz önünde bulundurmalıdır.

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETSİZ?

Ramazan Bayramı süresince ücretsiz geçiş uygulaması, İstanbul'daki bazı önemli köprüleri de kapsıyor. Bu kapsamda:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ücretsiz

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz

Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi yap-işlet-devret projelerinde ise ücretlendirme devam ediyor. Bayram süresince sürücülerin planlamalarını yaparken bu farklılıkları dikkate almaları gerekiyor.