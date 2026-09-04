Başakşehir Galatasaray CANLI izle! Başakşehir Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

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BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Galatasaray maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Başakşehir Galatasaray maçı İstanbul şehrinde bulunan İstanbul Başakşehir Fatih Terim stadyumda oynanacak.