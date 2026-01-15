Bankaların emekli maaşı promosyonları ne kadar? 2026 Ziraat, İş Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, QNB, Halkbank emekli maaşı kampanyaları neler?
2026 yılına girilirken bankaların emekli maaşı promosyonları bir kez daha gündemin üst sıralarına çıktı. Kamu ve özel bankaların açıkladığı yeni tutarlar, emekliler arasında "Hangi banka daha avantajlı?", "Promosyonlar ne kadar oldu?" sorularını beraberinde getirdi. Peki, bankaların emekli maaşı promosyonları ne kadar? 2026 Ziraat, İş Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi, QNB, Halkbank'ın emekli maaşı kampanyaları neler?
Yeni yılla birlikte bankaların emeklilere sunduğu maaş promosyonları yeniden gündemde. Ziraat Bankası'ndan Akbank'a, İş Bankası'ndan QNB'ye kadar birçok banka 2026 için kampanyalarını güncellerken, "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? "Ek şartlar var mı?" soruları emeklilerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Artan tutarlar ve ek ödüllerle dikkat çeken 2026 emekli maaşı kampanyalarının detayları yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIYOR?
Emekli promosyonu alabilmek için emeklinin maaşını tercih ettiği bankaya taşıması ve maaşını belirlenen süre boyunca (genellikle 3 yıl) bu bankadan almayı taahhüt etmesi gerekiyor. Maaş taşıma işlemi banka şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Taahhüt süresi dolmadan banka değişikliği de mümkün; bu durumda emekli, bankada kaldığı süreye denk gelen promosyon tutarını elinde tutarken, kalan kısmı iade ediyor. Promosyon miktarı emekli maaşının tutarına göre belirleniyor ve maaş yükseldikçe alınan promosyon da artıyor.
EMEKLİ PROMOSYONU NEDİR?
Emekli promosyonu, bankaların emekli maaşını kendi bünyelerine taşıyan ve belirli süre boyunca bu bankadan maaş almayı kabul eden emeklilere sunduğu nakit ödeme ve ek ödüllerden oluşan bir kampanyadır. Promosyonlar; nakit ödeme, alışveriş ödülü, fatura talimatı karşılığı ek kazanım ya da kart harcamasına bağlı bonuslar şeklinde sunulabiliyor.
EMEKLİ PROMOSYONUNU KİMLER ALABİLİR?
SGK kapsamında maaş alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri promosyon alabiliyor. Emeklinin aktif olarak maaş alıyor olması ve promosyon veren bankaya maaşını taşıyarak taahhüt vermesi yeterli oluyor. Yeni emekliler de maaş bağlandıktan sonra promosyon kampanyalarından yararlanabiliyor.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
- İş Bankası: Emekli maaş tutarına göre 24.000 TL'ye varan promosyon
- ING Bank: Ek koşulsuz nakit ve kampanyalarla birlikte 28.000 TL'ye varan promosyon
- Yapı Kredi: 3 yıl taahhütle 30.000 TL'ye varan nakit promosyon
- VakıfBank: 12.000 TL nakit + kart harcamalarıyla toplam 30.000 TL'ye varan kazanım
- Vakıf Katılım: 1 8.500 TL'ye varan promosyon
- Garanti BBVA: Nakit ve bonuslarla birlikte 25.000 TL'ye varan promosyon
- Akbank: Ek kampanyalar dahil toplam 30.000 TL'ye varan promosyon ve ödül
- QNB: Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL'ye varan emeklilik ödülü
- Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye varan promosyon
- Ziraat Katılım: 12.000 TL'ye varan promosyon
- Halkbank : 3 yıl taahhütle 12.000 TL'ye varan promosyon
- TEB: Ana ve ek promosyonlarla 21.000 TL'ye varan ödeme
- ICB Türkiye: 12.000 TL'ye varan promosyon
- Şekerbank: Maaşa bakılmaksızın 27.000 TL'ye varan promosyon
- Albaraka Türk: Toplam 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül
- DenizBank: Emeklilere 27.000 TL'ye varan nakit promosyon