Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından alınan kararları açıkladı. Peki, Bahis oynayan futbolculara ne ceza verildi? Hangi futbolculara men cezası verildi? Ceza alan futbolcuların isim listesi haberimizde...

BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULARA NE CEZA VERİLDİ?

16 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen PFDK toplantısında, bahis oynadığı tespit edilen futbolculara ve hakemlere 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildi.

Toplamda 197 amatör futbolcu ve 224 profesyonel futbolcu soruşturma kapsamına alındı. Ayrıca, 24 hakeme de men cezası uygulanması kararlaştırıldı. Bu cezalar, futbolda disiplin ve adaletin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TFF tarafından yapılan açıklamada, PFDK kararlarının FDT'nin 57. maddesi uyarınca alındığı ve futbolcular ile hakemlerin belirli süreler boyunca müsabakalardan men edileceği belirtildi.

HANGİ FUTBOLCULARA MEN CEZASI VERİLDİ?

PFDK'nın 16.12.2025 tarihli toplantısı sonucunda, bahis oynadığı tespit edilen futbolcuların tamamına men cezası verilmiştir. Bu karar, hem amatör hem de profesyonel statüdeki futbolcuları kapsıyor:

197 amatör futbolcu, profesyonel müsabakalarda oynatılabilecek statüde olmalarına rağmen bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası aldı.

224 profesyonel futbolcu, bahis soruşturması neticesinde PFDK tarafından men cezasına çarptırıldı.

Men cezası alan futbolcuların isim listesi buradan ulaşabilirsiniz.

BAHİS OYNAYAN HAKEMLERE NE CEZA VERİLDİ?

Soruşturma kapsamında, sadece futbolcular değil hakemler de PFDK'nın disiplin incelemesine tabi tutuldu. Toplamda 24 hakem, bahis oynadığı gerekçesiyle men cezası aldı.

PFDK, hakemlerin de futbol müsabakalarının adil ve güvenilir yürütülmesi için bu cezaları uyguladığını açıkladı. Hakemler, belirlenen süre boyunca görev alamayacak ve yeniden müsabakalara katılmaları ancak disiplin süreçlerini tamamlamalarıyla mümkün olacak.