Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar hastanelere giremeyecek mi? GSS borcu olanlar ne yapacak, hangi hastanelere gidebilecek?

Yeni yılla birlikte sağlık sisteminde dikkat çeken bir değişiklik kapıda… Peki, Bağ-Kur ve GSS prim borcu olanlar hastanelere girebilecek mi? Borçlu olanlar hangi hastanelerden hizmet alabilecek ve ilaçlar artık ücretli mi? Tüm bu sorular yanıt bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BAĞ-KUR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİM BORCU OLANLAR HASTANEYE GİDEMEYECEK Mİ?

Evet. 1 Ocak 2026 itibarıyla Bağ-Kur ve GSS prim borcu olan kişiler, devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alamayacak. Yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlanmadığı için geçici bir hak da tanınmadı. Borçlu olanlar, bu tarihten itibaren hastanelerde tedavi göremeyecek.

BORCU OLANLAR HANGİ HASTANELERE GİDEBİLİR?

Borcu olanlar devlet ve üniversite hastanelerine gidemeyecek. Ancak özel hastaneler ve sigortası olan özel sağlık kuruluşları, borçlu kişiyi kabul edebiliyor. Yani borcu olanlar, özel sağlık hizmeti almak isterlerse kendi imkânlarıyla veya özel sigorta üzerinden tedavi olabilirler.

PRİM BORCU NEDİR?

Prim borcu, Bağ-Kur veya GSS kapsamında sigortalı olan kişilerin sosyal güvenlik primlerini zamanında ödememesi durumunda ortaya çıkan borçtur. Bu primler, sağlık hizmeti, emeklilik ve diğer sosyal haklar için devlet tarafından tahsil edilir. Ödenmeyen primler, borç olarak kaydedilir ve bu borçlar var olduğu sürece bazı sosyal haklar kısıtlanabilir.

PRİM BORCU NASIL KAPATILIR?

Prim borcu kapatmak için:

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) online sisteminden borç sorgulaması yapılabilir.

Borç miktarı öğrenildikten sonra, kredi kartı, banka havalesi veya PTT üzerinden ödeme yapılabilir.

Borç, toplu ya da taksitlendirilmiş şekilde ödenebilir. SGK'nın yapılandırma ve taksit imkanları da takip edilebilir.

Borç kapatıldıktan sonra sağlık hizmetlerine erişim yeniden sağlanır.

GSS VE BAĞ-KUR BORCU OLANLAR NE YAPACAK?

Borcu olanlar şu adımları izleyebilir:

Borçlarını en kısa sürede ödeyerek sağlık hizmetine erişimi sağlamak.

Ödeme imkânı yoksa özel hastanelerden kendi imkânlarıyla veya özel sigortalarıyla hizmet almak.

Gelecekte yayımlanabilecek yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile geçici haklar verilmesini beklemek.

İLAÇLAR ÜCRETLİ Mİ OLDU?

2025 yılında borcu olanlar için ilaçlar ücretli alınmak zorundaydı. 2026 itibarıyla yeni bir kararname yayımlanmadığı için bu durum devam ediyor. Yani borçlu kişiler devlet veya üniversite hastanelerinden ilaç almayı da sağlayamayacak, özel hastanelerden alırlarsa ücret ödemeleri gerekecek.