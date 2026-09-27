Aziz Yıldırım ne dedi, Aziz Yıldırım Fenerbhaçe Kongresi konuşmasında neler söyledi?

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kongresi konuşmasında neler söyledi, sorusu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Fenerbahçe Kongresi'nde söz alan Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada ve spor gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, Aziz Yıldırım ne dedi? Konuşmanın tüm ayrıntılarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

"PARAYI YEDİNİZ" SÖZLERİ SALONU GERDİ

Kongrenin ilk saatlerinde Saran döneminin eski genel sekreteri Orhan Demirel'in konuşması sırasında salonda tansiyon yükseldi. Demirel, görev süreleri boyunca banka borcunu sıfırladıklarını ve ticari borçları azalttıklarını savunurken Aziz Yıldırım'ın "Parayı yediniz" çıkışı salonda sözlü tartışmaya neden oldu. Eski yöneticilerden İlker Alkun ise bu sözlere, harcamaların hesabını verdiklerini belirterek karşılık verdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, bu kongrenin Fenerbahçe tarihinin en önemli mali kongrelerinden biri olacağını ve üyelerin her şeyi öğreneceğini söyledi. Takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıma sözünü yerine getirdiklerini hatırlatan Yıldırım, sıradaki hedefin şampiyonluk olduğunu vurguladı. Deneyimli başkan, bir yıl sonra takımı şampiyon yaparak görevi bırakacağını açıkladı.

EN-NESYRI VE KANTE TRANSFERİNİN PERDE ARKASI

Yıldırım, Youssef En-Nesyri'nin satışından elde edilen gelirin bir kısmının kasaya girmesine rağmen oyuncunun geçmişten kalan bonservis taksitlerinin ödenmediğini ileri sürdü. Bu nedenle FIFA'dan yazı geldiğini ve ödemeleri kendi yönetimlerinin yaptığını dile getirdi.

N'Golo Kante transferine de değinen Yıldırım, oyuncunun futbolculuğuna bir itirazı olmadığını belirterek transferin kulübe toplam maliyetinin yaklaşık 70 milyon Euro olduğunu açıkladı. Maaş, imza parası, bonservis, menajer ücretleri ve vergilerle bu rakama ulaşıldığını ifade eden Yıldırım, menajer tarafının talep ettiği 3 milyon Euro'luk ek ödemenin sorumluluğunun önceki yönetime ait olduğunu söyledi.

SİDİKİ CHERİF SATIŞI VE YENİ TÜZÜK MADDESİ

Sidiki Cherif'in yönetim kurulu üyelerinin bağlantıları sayesinde 25 milyon Euro'ya satıldığını açıklayan Yıldırım, emeği geçen isimlere teşekkür etti. Yıldırım, ocak-şubat aylarında yapılacak tüzük kongresinde, oyuncu satışından elde edilen gelirin bonservis ödemelerine harcanmasını engelleyecek bir madde teklif edeceklerini duyurdu. Başkan ayrıca önceki dönemde yapılan bir başka satışta alacağın erkenden tahsil edilmesi nedeniyle kulübün 1 milyon Euro'yu aşan kayba uğradığını öne sürdü.

"KASADA 77 MİLYON EURO VAR"

Kulübün güncel mali tablosu hakkında da bilgi veren Yıldırım, Fenerbahçe'nin kasasında şu an 77 milyon Euro bulunduğunu ve sponsorluk gelirlerinin tamamının henüz yatmadığını söyledi. Yıldırım, 180 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşmaları imzaladıklarını, bütçeyi mayıs sonunda eksiksiz teslim edeceğini belirtti.

Eski futbolculardan kalan yaklaşık 24 milyon Euro'luk bonservis borcunun hemen ödeneceğini açıklayan Yıldırım, bu ödemenin 10 Ekim'e kadar yapılmaması halinde UEFA lisansının alınamayacağını hatırlattı. Borçlar arasında Batshuayi, Szymanski, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Diego Carlos, Talisca, Skriniar, Ederson, Amrabat ve Amara Diouf gibi isimlerin bulunduğunu tek tek sıraladı ve üyelere hesap sorma çağrısında bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN MALINA ÇÖKME VAR"

Konuşmasının en sert bölümünde Yıldırım, önceki yönetimin kulübe giren büyük miktardaki parayı verimli kullanmadığını iddia etti. Üniversite anlaşmasının 10 yıl uzatılmasını da eleştiren Yıldırım, bu süreçte kulübün mülkiyet haklarının zarar gördüğünü öne sürerek ilk etapta yönetimi ibra etmeyeceğini açıkladı.

STADYUM KAPASİTESİ 64 BİNE ÇIKIYOR

Kongrede tesis projeleri hakkında da müjdeler veren Yıldırım, stadyum kapasitesini 64 bine yükseltmeyi planladıklarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde bu konunun ele alındığını ve projeye destek verildiğini belirten Yıldırım, projelerin imza aşamasında olduğunu ve inşaat çalışmalarının Kasım ayında başlayacağını açıkladı.

SAMANDIRA VE MALTEPE İÇİN YENİ PLAN

Yıldırım, Samandıra'daki tesis arazisinde bulunan 15 bin metrekarelik bölümün sponsorluk gelirleriyle kulüp tarafından satın alınmasını hedeflediklerini söyledi. 2018 yılında kendi döneminde tahsis ettirdiği Maltepe'deki akademi arazisine de değinen Yıldırım, burada inşa edilecek 6 çim sahanın masraflarının yöneticiler tarafından karşılanacağını ve sahaların Mart-Nisan aylarında hizmete gireceğini açıkladı. Kulüp mallarının satışını da yasaklayacaklarını duyuran Yıldırım, bu konuda tüzüğe madde ekleneceğini belirtti.

"FENERBAHÇE SAHİPSİZ" ÇAĞRISI

Taraftarlara ve kongre üyelerine seslenen Yıldırım, herkesin kulübe sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Fenerbahçe'nin büyük bir güç olduğunu hatırlatan başkan, Türkiye ile Fenerbahçe'nin birbirine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi ve camiadan destek istedi.

SARAN YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Günün sürpriz gelişmesi ise Yıldırım'ın ikinci kez kürsüye çıkmasıyla yaşandı. Sabah kongreye gelirken farklı düşündüğünü ancak geleceğe dönük olumsuz bir imaj oluşmaması için birlik ve beraberlik adına ibra yönünde oy kullanacağını açıklayan Yıldırım, üyelerden de aynı şekilde davranmalarını rica etti. Bu çağrının ardından Sadettin Saran ve yönetimi, 1 Mart - 31 Mayıs 2026 mali dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

BARIŞ GÖKTÜRK'TEN BORÇ TABLOSU AÇIKLAMASI

Kongrede söz alan Başkanvekili Barış Göktürk ise kulübün borç tablosuna dikkat çekti. Göktürk, Mayıs 2024'te 398 milyon Euro olan borcun Eylül 2025'te 592 milyon Euro'ya yükseldiğini, 2025/26 sezonunda 457 milyon Euro gelire karşılık 611 milyon Euro harcama yapıldığını açıkladı. Göktürk ayrıca önceki dönem yöneticilerinden İlker Alkun'un "algı operasyonu" ifadelerine sert tepki gösterdi.

MOSTUROĞLU'NDAN İSTİKRAR MESAJI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da kongre açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan sık başkan değişikliklerinin kulübe zarar verdiğini belirtti. Önümüzdeki haziran ayında olağan seçimli genel kurulun yapılacağını hatırlatan Mosturoğlu, seçilecek yönetimin kurumsal istikrarı sağlamasını temenni etti.