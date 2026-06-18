Aykut Kocaman neden olmadı, Aykut Kocaman neden tercih edilmedi?

Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Aykut Kocaman'ın yeni dönemde görev alıp almayacağı merak edilirken, "Aykut Kocaman neden tercih edilmedi?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Özellikle teknik direktör değişikliği yaşayan kulüplerle adı anılan Kocaman'ın göreve gelmemesi çeşitli yorumlara neden olurken, sürecin perde arkası futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Aykut Kocaman kararına ilişkin öne çıkan gelişmeler...

AYKUT KOCAMAN NEDEN OLMADI? FENERBAHÇE'DE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için adı gündeme gelen Aykut Kocaman hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet etmesinin ardından, Kocaman ile yürütülen görüşmelerin neden sonuçsuz kaldığına ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. Spor yorumcusu Murat Aşık'ın açıklamaları, teknik direktör tercihine dair merakı artırdı.

AYKUT KOCAMAN İDDİASI GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışında adı geçen Aykut Kocaman'ın göreve neden getirilmediği tartışılmaya devam ediyor. 343 Digital YouTube kanalında konuşan Murat Aşık, taraflar arasında yapılan son görüşmelerde yaşanan bir anlaşmazlığın süreci etkilediğini öne sürdü.

YARDIMCI ANTRENÖR KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANAMADI İDDİASI

Murat Aşık'ın aktardığı bilgilere göre, görüşmeler sırasında yardımcı antrenör tercihleri konusunda fikir ayrılığı yaşandı. İddiaya göre Aykut Kocaman, teknik ekibinde görmek istediği bazı isimler konusunda yönetimle ortak noktada buluşamadı.

"YÖNETİMİN DESTEĞİ OLMADI" AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Aşık, yaşanan anlaşmazlığın karar sürecinde etkili olduğunu savundu. Aşık, Aykut Kocaman'ın teknik ekibine yönelik taleplerinin yönetim tarafından destek görmediğini ve bu nedenle tercih edilmediğini iddia etti.

FENERBAHÇE TERCİHİNİ İSMAİL KARTAL'DAN YANA KULLANDI

Teknik direktör arayışını tamamlayan Fenerbahçe, göreve İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen duyurdu. Böylece son günlerde gündemde olan Aykut Kocaman ihtimali gerçekleşmezken, sarı-lacivertli ekip yeni döneme İsmail Kartal yönetiminde başlamış oldu.

TARAFTARLAR SÜRECİN DETAYLARINI MERAK EDİYOR

Aykut Kocaman'ın neden göreve getirilmediğine ilişkin ortaya atılan bu iddia, Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırdı. Kulüpten konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, teknik direktör tercihinin perde arkasına dair tartışmalar gündemdeki yerini koruyor.