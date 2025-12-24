Haberler

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2026 asgari ücret işveren maliyeti nasıl hesaplanır? 2026 asgari ücret net brüt fiyat tablosu

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2026 asgari ücret işveren maliyeti nasıl hesaplanır? 2026 asgari ücret net brüt fiyat tablosu
Güncelleme:
2026 yılı asgari ücreti nihayet netleşti ve çalışanlar kadar işverenlerin de dikkatle takip ettiği bir gelişme oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, net asgari ücret 28.075 TL olarak belirlendi. Peki, Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2026 asgari ücret işveren maliyeti nasıl hesaplanır? 2026 asgari ücret net brüt fiyat tablosu haberimizde!

2026 yılı asgari ücreti açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın canlı yayında duyurduğu yeni rakam, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Buna göre 2026 yılı net asgari ücret 28.075 TL olarak belirlendi. Brüt tutar ise 33.030 TL olarak ilan edildi. Peki, Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? 2026 asgari ücret işveren maliyeti nasıl hesaplanır? 2026 asgari ücret net brüt fiyat tablosu...

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Son dakika gelişmesiyle 2026 yılı asgari ücreti duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın canlı yayında açıkladığı rakama göre:

Net Asgari Ücret : 28.075 TL

Brüt Asgari Ücret : 33.030 TL

Asgari Ücret Desteği: 1.270 TL

Bakan Işıkhan açıklamasında şunları söyledi:

"2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya geldik. 2026 yılı asgari ücret %27 artışla net 28.075 TL olarak belirlendi. Asgari Ücret Desteğini 1.270 TL'ye çıkarıyoruz. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

2026 yılı net 28.075 TL olarak belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti şöyle hesaplanıyor:

Brüt Ücret: 33.030 TL

SGK İşveren Payı (%15,75): 5.202,23 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2): 660,60 TL

Toplam İşveren Maliyeti: 38.892,83 TL

Bu rakam, asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyetini net olarak gösteriyor.

2026 ASGARİ ÜCRET İŞVEREN MALİYETİ NASIL HESAPLANIR?

İşveren maliyeti hesaplanırken dikkate alınması gereken unsurlar şunlardır:

Brüt ücret üzerinden SGK işveren payı hesaplanır (%15,75)

Brüt ücret üzerinden işsizlik sigortası primi hesaplanır (%2)

Sektörel teşvikler ve destekler maliyeti etkileyebilir:

İmalat sektörü: %5 teşvik ile işveren maliyeti 39.223 TL

Hizmet sektörü: %2 teşvik ile işveren maliyeti 40.214 TL

Bu hesaplamalar, işverenlerin maliyet planlamasını yapabilmesi için önemlidir.

500

