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2027 asgari ücret zammı için gözler Aralık ayında başlayacak görüşmelere çevrildi. Milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması bekleniyor. 2026 yılında net 28 bin 75,50 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak edilirken yüzde 25, 30, 35 ve 40 zam ihtimalleri üzerinden hesaplamalar yapılıyor. Peki, 2027 asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte masadaki zam senaryoları...

2027 ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2026'da bir araya gelmesi bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun ilk toplantısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

Geçmiş yıllardaki toplantı takvimleri dikkate alındığında komisyonun Aralık ayının ilk haftasında veya ilk yarısında çalışmalarına başlaması öngörülüyor. Görüşmelerde işçi ve işveren taraflarının talepleri ile ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücret henüz belirlenmedi. Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75,50 TL üzerinden farklı zam oranlarına göre hesaplamalar yapılıyor. Yüzde 25, 30, 35 ve 40 artış ihtimalleri üzerinden hazırlanan senaryolarda yeni ücretin ulaşabileceği seviyeler şöyle:

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Yüzde 25 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 25 oranında artış yapılması durumunda net ücret 35 bin 94 TL seviyesine yükselecek.

Yüzde 30 zam senaryosu: Yüzde 30 zam uygulanması halinde 2027 yılı net asgari ücretinin 36 bin 498 TL olması hesaplanıyor.

Yüzde 35 zam senaryosu: Zam oranının yüzde 35 olarak belirlenmesi durumunda net asgari ücret 37 bin 901 TL seviyesine çıkacak.

Yüzde 40 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 40 artış yapılması halinde ise yeni net ücret 39 bin 305 TL olacak.

Bu hesaplamalar mevcut net asgari ücret üzerinden oluşturulan olası zam senaryolarını gösteriyor. 2027 yılında geçerli olacak kesin ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri ve alınacak kararın ardından belli olacak.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

2027 asgari ücret artış oranına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Zam görüşmelerinde 2026 yılı enflasyon verileri ve yıl sonu beklentilerinin yanı sıra Orta Vadeli Program (OVP) ve Merkez Bankası'nın 2027 yılı için ortaya koyduğu yüzde 21'lik ara hedef de gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.

Komisyonun Aralık ayında gerçekleştireceği toplantılarda tarafların taleplerini ve ekonomik göstergeleri değerlendirmesi bekleniyor. Zam oranı ve yeni asgari ücret tutarı, görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklanacak.