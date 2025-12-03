ASGARİ ÜCRET ZAMMI OCAK 2026: Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir? Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren asgari ücret artışı, her yılın başında en çok merak edilen ekonomik konuların başında geliyor. 2026 yılı için de gözler, Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Peki, Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir? Yeni asgari ücret ne kadar olacak, hangi senaryolar masada? İşte tüm detaylar…

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde, öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri ve Orta Vadeli Program'daki (OVP) tahminler göz önünde bulunduruluyor. 2025 yılının sonunda, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak belirlendi. Buna göre 2026 yılında uygulanacak net ve brüt asgari ücret için çeşitli senaryolar öne çıkıyor.

Yüzde 20 artış senaryosu: Net 26.584 TL, Brüt 31.206 TL

Yüzde 23 artış senaryosu: Net 27.188 TL, Brüt 31.986 TL

Yüzde 25 artış senaryosu: Net 27.630 TL, Brüt 32.506 TL

Yüzde 28,5 artış senaryosu: Net 28.404 TL, Brüt 33.417 TL

Yüzde 30 artış senaryosu: Net 28.735 TL, Brüt 33.807 TL

Yüzde 35 artış senaryosu: Net 29.841 TL, Brüt 35.107 TL

Yüzde 40 artış senaryosu: Net 30.946 TL, Brüt 36.407 TL

Bu rakamlar, hem çalışanların alım gücünü korumak hem de ekonomik istikrarı desteklemek amacıyla farklı zam senaryolarına göre hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELİR?

Asgari ücret zammının oranı, ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri doğrultusunda şekilleniyor. 2025 yılı için OVP'de öngörülen yüzde 28,5 yıllık enflasyon tahminine göre, 2026 yılında asgari ücretin en olası artış oranı da bu seviyede bekleniyor.

Ancak hükümet ve komisyon yetkilileri, masada farklı senaryoların bulunduğunu belirtiyor. Yüzde 20'den yüzde 40'a kadar değişen artış ihtimalleri, hem işveren hem de çalışan tarafı için tartışılıyor. Bu nedenle kesin zam oranı, asgari ücret toplantılarının ne zaman yapılacağına ve komisyonun değerlendirmelerine bağlı olarak netleşecek.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinde, çalışanların temel geçim ihtiyaçları, ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri öncelikli kriterler olarak öne çıkıyor. Yukarıda belirtilen senaryolara göre, 2026 yılında net asgari ücretin 26.584 TL'den başlayarak 30.946 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

Bu artışlar, özellikle düşük gelirli aileler için önemli bir yaşam standardı güvence mekanizması anlamına geliyor. Ayrıca, net ve brüt farkının doğru hesaplanması, işverenlerin ve çalışanların mali planlaması açısından kritik öneme sahip.

5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşları, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. Temmuz ayında emeklilere Ocak-Haziran enflasyonu kadar yüzde 16,67'lik bir zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 16.811 TL'ye yükseltilmişti.

Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 0,87 olarak gerçekleşti. Böylelikle, 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 11,21 oldu. Bu verilere göre emekliler, Ocak ayına kadar şimdiden yüzde 11,21'lik bir farkı maaşlarına yansıtmış durumda. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, hem emekli maaşları hem de asgari ücret zammı kesinleşecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

2026 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon toplantıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre yakın zamanda başlayacak. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bu toplantılar sonucunda, çalışanların ve işverenlerin görüşleri değerlendirilerek 2026 yılı net ve brüt asgari ücret rakamları kesinleşecek. Dolayısıyla milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı, komisyon kararları doğrultusunda Ocak ayı başında ilan edilecek.