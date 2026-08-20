ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin gözü ücrette yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına çevrilirken, 2026 yılı için uygulanan mevcut rakam gündemdeki yerini koruyor.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA!

Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmasına ilişkin Bakan Vedat Işıkhan’dan veya hükümetten açıklanmış yeni bir karar bulunmuyor. 2026 yılı için geçerli net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerinde de söz konusu tutarların 1 Ocak 2026-31 Aralık 2026 dönemi için geçerli olduğu belirtiliyor.

Bu nedenle asgari ücret gündeminde mevcut rakamın yanı sıra 2027 yılında yapılması beklenen artışa ilişkin hesaplamalar da öne çıkıyor. Ocak 2027’de geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için süreç Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonrasında netleşecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2026 yılının temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmasına yönelik Bakan Işıkhan’dan veya hükümetten bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla mevcut durumda 2026 yılı içerisinde uygulanmakta olan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş seviyesinde bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın güncel asgari ücret verilerine göre 2026 yılı için belirlenen net ücret 28.075,50 TL, brüt ücret ise 33.030 TL. Bakanlığın yayımladığı resmi verilerde bu rakamların 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 arasında geçerli olduğu görülüyor.

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde net ücret yüzde 27 oranında artırılmıştı. Bakanlık tarafından açıklanan karara göre yeni net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenirken, asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarılmıştı.

Bu kapsamda temmuz ayında ayrıca bir artış yapıldığına ilişkin yeni bir resmi karar bulunmuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2027 yılı asgari ücret zammının ne kadar olacağı ise henüz belli değil. Yeni yıl için uygulanacak rakam, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonrasında netleşecek.

Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 lira 50 kuruş üzerinden farklı zam oranlarına göre hesaplama yapılabiliyor. Bu hesaplamalar henüz açıklanmış yeni bir asgari ücret rakamı anlamına gelmiyor; yalnızca mevcut ücret üzerinden olası artışların karşılığını gösteriyor.

YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Mevcut net asgari ücretin yüzde 20 artırılması halinde hesaplama 28.075,50 TL üzerinden yapılıyor.

Bu oranda bir artış olması durumunda yeni net asgari ücret:

33.690,60 TL olacak.

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

Mevcut net asgari ücrette yüzde 25 oranında artış yapılması halinde hesaplanan tutar:

35.094,38 TL seviyesine çıkıyor.

Bu senaryoda olası bir refah payının da eklenmesi halinde net asgari ücretin söz konusu seviyeye ulaşacağı belirtiliyor.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Mevcut 28.075,50 TL'lik net asgari ücrete yüzde 30 oranında artış yapılması halinde ise hesaplanan yeni ücret:

36.498,15 TL oluyor.

Söz konusu üç hesaplama da 2027 yılı için kesinleşmiş asgari ücret rakamları değil. Yeni yıl asgari ücretinin tutarı, Aralık ayında gerçekleştirilecek komisyon çalışmaları sonrasında netleşecek.

2026 ASGARİ ÜCRETİN BRÜT VE NET TUTARI

2026 yılı için brüt asgari ücret 33 bin 30 lira, net asgari ücret ise 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi verilerinde de bu rakamlar 2026 yılı için geçerli asgari ücret olarak yer alıyor.

Bakanlığın hesaplamasına göre 33.030 TL brüt asgari ücret üzerinden 4.624,20 TL SGK primi ve 330,30 TL işsizlik sigortası primi kesintisi bulunuyor. Kesintiler toplamı 4.954,50 TL olurken net asgari ücret 28.075,50 TL olarak hesaplanıyor.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2026 yılında belirlenen brüt asgari ücretin işverene maliyeti de asgari ücret gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin SGK prim indirimi uygulanmadığında işverene aylık toplam maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oluyor. Bu tutarın içerisinde 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi işveren payı ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigortası primi bulunuyor.

Bakanlığın resmi hesabında SGK prim indirimi uygulanmadığında 33.030 TL brüt asgari ücret, 7.184,03 TL işveren SGK primi ve 660,60 TL işveren işsizlik sigortası primi ile birlikte toplam işveren maliyeti 40.874,63 TL olarak gösteriliyor.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1270 LİRAYA ÇIKARILDI

2026 yılı için asgari ücretle bağlantılı olarak işverenlere verilen asgari ücret desteğinde de değişiklik yapıldı.

2025 yılında 1000 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği, 2026 yılında 1270 lira olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle birlikte desteğin 1270 lira olarak uygulanacağı duyuruldu.

2027 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücretin ne kadar olacağı henüz kesinleşmedi. Yeni yıl ücretine ilişkin rakam, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gerçekleştireceği çalışmaların ardından netleşecek.