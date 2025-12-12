Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılı asgari ücret zammı süreci, Türkiye'de milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. İlk toplantısını tamamlayan Komisyon, tarafların görüşlerini dinleyerek süreci başlattı. Peki, Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret Tespit Komisyonu tekrar ne zaman toplanacak? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜRK-İŞ'in komisyona katılmaması, asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda bir ilk olarak kayıtlara geçerken asgari ücret için ikinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU İLK TOPLANTISINDA NELER YAŞANDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen ilk toplantıya, işçi, işveren ve hükümet temsilcileri katıldı. Ancak TÜRK-İŞ, Komisyon yapısında yasal bir düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle toplantıya katılmadığını duyurdu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Komisyon'da değişiklik yapılmazsa sürece katılmayacaklarını belirtti.

Bakan Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise görüşmede, her iki tarafın değerlendirmelerinin Komisyon çalışmaları açısından önemli olduğunu vurguladı. Sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Işıkhan, sendikaların asgari ücrete yönelik beklentilerinin ve önerilerinin Komisyon gündemine alınacağını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TEKRAR NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun tekrar ne zaman toplanacağı merak ediliyor. Asgari ücret için ikinci toplantının 18 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUN TOPLANTI TAKVİMİ

2026 yılı asgari ücret çalışmaları için Komisyon, dört toplantı planladı:

İlk toplantı: Gerçekleşti.

İkinci toplantı: 18 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Üçüncü ve dördüncü toplantılar: Aralık ayının ilerleyen günlerinde yapılacak.

Komisyonun tekrar toplanmasıyla birlikte işçi ve işveren tarafının talepleri detaylı şekilde değerlendirilecek. Bakanlık yetkilileri, sosyal diyalog esaslı bu sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve kararların her iki tarafın görüşleri dikkate alınarak alınacağını belirtiyor.