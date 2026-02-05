Aselsan hisse neden düştü? Yüzde 5,79 düşüşle günü kapattı

Aselsan hisseleri, 5 Şubat 2026 işlem gününü sert kayıpla tamamladı. Gün boyunca yaşanan fiyat dalgalanmaları, yatırımcıların odağına yerleşti.

ASELSAN HİSSE NEDEN DÜŞÜYOR?

Aselsan (ASELS) hissesi, 5 Şubat 2026 tarihinde günü yaklaşık yüzde 5,79 değer kaybıyla 285,00 TL seviyesinden kapattı. Gün içinde 303,00 TL seviyelerine kadar yükselen hisse, seansın ilerleyen bölümünde satışların artmasıyla birlikte 283,75 TL'ye kadar geriledi.

Aselsan hissesi 2025 yılı boyunca ve 2026'nın ilk haftalarında savunma sektörüne yönelik artan talep, ihracat kalemlerindeki büyüme, jeopolitik gelişmeler ve Çelik Kubbe gibi büyük ölçekli projelerin etkisiyle 339-340 TL seviyelerine kadar yükselmişti. Bu süreçte hisse, BIST 100 endeksinde en yüksek performans sergileyen paylar arasında bulunmuştu.

Söz konusu yükseliş döneminin ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle birlikte hissede aşağı yönlü hareket hız kazandı. Kısa sürede kaydedilen fiyat artışlarının ardından gelen yoğun satış işlemleri, gün içindeki sert düşüşte etkili oldu.

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 5 Şubat 2026 işlem gününü yüzde 2,17 oranında değer kaybıyla 13.589,14 puandan tamamladı. Endeks, bir önceki kapanışa göre 302,0 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 192,3 milyar lira olarak kaydedildi. Gün genelinde satışların endeks geneline yayıldığı görüldü.

Sektörel bazda bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi ise yüzde 2,35 oranında değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında finansal kiralama ve faktoring endeksi yüzde 0,24 ile günü artıda kapatırken, madencilik endeksi yüzde 3,68 düşüşle en fazla kayıp yaşayan sektör oldu. Fiyat hareketleri, sektörler arasında belirgin ayrışmalara işaret etti.

Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki yüksek değerleme tartışmaları ve yazılım sektöründe derinleşen satışlar etkisini sürdürdü. Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervlerinin 30 Ocak haftasında 218 milyar 158 milyon dolara yükselerek tarihi zirveye ulaşması dikkat çekti. Analistler, teknik görünümde BIST 100 endeksi için 13.400 ve 13.300 puan seviyelerini destek, 13.700 ve 13.800 puanı ise direnç olarak izliyor.

*Bu haberde yatırım tavsiyesi yer almamaktadır.