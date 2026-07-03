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Arjantin Yeşil Burun Adaları hangi kanalda? Arjantin Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Arjantin Yeşil Burun Adaları hangi kanalda? Arjantin Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda belli oldu. Arjantin Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arjantin Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor? İşte Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı yayın bilgisi!

Arjantin Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arjantin Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor? İşte Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı yayın bilgisi haberimizde...

ARJANTİN YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Arjantin Yeşil Burun Adaları maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

ARJANTİN YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı, Miami Gardens'da, Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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