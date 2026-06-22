Arjantin Avusturya CANLI İZLE! Arjantin Avusturya maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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ARJANTİN AVUSTURYA CANLI İZLE

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ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

Arjantin Avusturya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arjantin Avusturya maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

ARJANTİN AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Arjantin Avusturya maçı Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak.