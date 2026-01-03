Haberler

Aralık ayı enflasyon beklentisi! Memur ve emekli zammı 2026 Aralık enflasyon tahmini nedir?

Aralık ayı enflasyon beklentisi! Memur ve emekli zammı 2026 Aralık enflasyon tahmini nedir?
Güncelleme:
AA Finans tarafından düzenlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri öncesinde gerçekleştirilen beklenti anketi sona erdi. Anketin sonuçları, yaklaşan enflasyon verileri için önemli bir öngörü sağlıyor.

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi, aralık ayına ilişkin resmi veriler öncesinde ekonomistlerin tahminlerini bir araya getirdi. Anket sonuçları, aylık artış tahminlerinden yıllık enflasyon beklentilerine kadar geniş bir çerçeve sundu.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans tarafından yapılan ve 33 ekonomistin katıldığı ankette, aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi beklentileri aylık bazda şekillendi. Ekonomistlerin tahminleri belirli bir bantta toplandı ve anket sonuçları ortalama bir beklenti üzerinden hesaplandı. Bu çalışma, aralık ayı verileri öncesinde piyasa aktörlerinin ortak bakışını yansıtan bir tablo ortaya koydu.

Aralık ayı enflasyon beklentisi! Memur ve emekli zammı 2026 Aralık enflasyon tahmini nedir?

Ankette yer alan ortalama aylık beklentiye göre yıllık enflasyon oranında sınırlı bir gerileme öngörüsü bulunuyor. Bir önceki ay açıklanan yıllık oran dikkate alındığında, aralık ayı hesaplamalarının ardından yıllık enflasyonun bir miktar daha düşük bir seviyede oluşacağı tahmin ediliyor. Aynı ankette, ekonomistlerin 2026 yılı sonuna yönelik enflasyon beklentileri de yer aldı ve bu beklentiler aralık ayı itibarıyla hesaplanan ortalama üzerinden paylaşıldı.

ARALIK ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü kamuoyuna duyuracak. Bu tarih öncesinde yayımlanan beklenti anketi, resmi açıklama öncesi ekonomistlerin hesaplamalarını ve öngörülerini içermesi açısından önem taşıyor.

Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi aylık bazda artış kaydetmişti. Aralık ayına ilişkin beklentiler, kasım ayındaki gerçekleşme ile birlikte değerlendirildiğinde, yılın son ayına dair fiyat hareketlerine ilişkin bir çerçeve sunuyor. Resmi verilerin açıklanmasıyla birlikte, anket sonuçları ile gerçekleşmeler arasındaki fark da netlik kazanacak.

500

