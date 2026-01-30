Antalyaspor Trabzonspor maç özeti ve golleri! (ÖZET) Antalyaspor Trabzonspor kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Antalyaspor Trabzonspor maç özeti izle! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Antalyaspor Trabzonspor maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Antalyaspor Trabzonspor maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

Antalyaspor Trabzonspor maç özetini maçın ardından izleyebilirsiniz.

Antalyaspor Trabzonspor maç özetini maçın ardından Bein Sports resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Antalyaspor Trabzonspor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Antalyaspor Trabzonspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.