Ankara TOKİ kura çekimi yarın mı, saat kaçta? TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi açıklandı mı, ne zaman, bu hafta mı?

Türkiye genelinde sosyal konut projeleri etap etap devam ederken, Ankara'daki TOKİ konutları için beklenen kura tarihi resmi olarak duyuruldu. 31 bin konut için gerçekleştirilecek olan kura, binlerce vatandaşın ev sahibi olma hayalini yakından ilgilendiriyor. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, yarın mı? TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi açıklandı mı, bu hafta mı? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİŞ TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Ankara'da TOKİ konutları için beklenen kura tarihi nihayet ilan edildi. Resmi açıklamaya göre, Ankara'daki TOKİ konutlarının kura çekilişi 3 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Ancak kura töreninin saatine ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Bu tarih, 1+1 ve 2+1 konut tipleri için başvuru yapan vatandaşların heyecanla beklediği bir anı temsil ediyor. Ankara'da 31 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek olan kura çekimi, sosyal konut projesine başvuru yapanlar için büyük önem taşıyor.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, YARIN MI?

Ankara'daki TOKİ kura çekimi, bazı vatandaşlar tarafından "yarın mı?" sorusuyla araştırılıyor. Yapılan resmi açıklamalara göre, kura tarihi 3 Mart 2026 olarak belirlenmiş olup, bugüne göre tarih ve saat bilgisi bu şekilde netleşmiş durumda.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçları öğrenmek isteyen adaylar için iki güvenilir kaynak bulunuyor:

TOKİ Resmî İnternet Sitesi (www.toki.gov.tr)

Kura sonuçları noter onayından sonra yayımlanıyor.

Başvuru yapılan il seçilerek, asil ve yedek hak sahipleri aynı gün öğrenilebiliyor.

e-Devlet Sistemi

TOKİ tarafından e-Devlet'e yüklenen isim listeleri üzerinden hak sahipliği sorgulaması yapılabiliyor.

1+1 ve 2+1 konutlar için sonuçlar hem asil hem yedek adaylar için aynı anda erişime açılıyor.

Kura sonucu sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi sonuç ekranına giriş yaparak başvuru yaptıkları ili seçip hak sahibi olup olmadıklarını hızlıca kontrol edebiliyor.