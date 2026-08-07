Altın neden yükseliyor, yükselişe devam edecek mi? 7 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Küresel gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimini koruyan altın fiyatları, haftanın son işlem gününe güçlü başladı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin sağladığı destekle altın, ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansına hazırlanırken, yatırımcılar da güncel fiyatları yakından takip ediyor. ABD-İran savaşına ilişkin gelişmeler ile Hürmüz Boğazı'nda anlaşma sinyallerinin ardından yeniden yükselişe geçen piyasada gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti. İşte 7 Ağustos itibarıyla altın piyasasında son durum...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişte küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler etkili oldu. Cuma günü itibarıyla değerli metal, petrol fiyatlarında görülen gerilemenin desteğiyle yükselişini sürdürdü ve ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansını sergilemeye hazırlanıyor.

Piyasalarda ayrıca ABD-İran savaşına ilişkin gelişmeler ile Hürmüz Boğazı'na yönelik anlaşma sinyalleri de yakından takip ediliyor. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına yönelik ilgi devam ederken, günün ilk saatlerinden itibaren gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatlarında yükseliş görüldü.

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasalarda işlem gören altın fiyatları; küresel ekonomik gelişmeler, jeopolitik gündem ve uluslararası piyasalardaki fiyatlamalara göre anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle altının yükselişinin devam edip etmeyeceğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Yatırımcılar ise piyasalardaki güncel gelişmeleri ve fiyat hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.

7 AĞUSTOS GRAM ALTIN NE KADAR?

7 Ağustos itibarıyla gram altının satış fiyatı 6.543,144 TL olarak işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, günün ilk saatlerinde yükseliş gösteren ürünler arasında yer aldı.

7 AĞUSTOS ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

7 Ağustos güncel verilere göre çeyrek altının satış fiyatı 10.716,00 TL oldu.

Çeyrek altın fiyatı da piyasadaki yukarı yönlü hareketle birlikte değer kazanan ürünler arasında bulunuyor.

7 AĞUSTOS YARIM ALTIN NE KADAR?

7 Ağustos itibarıyla yarım altının satış fiyatı 21.424,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Günün ilk bölümünde yarım altın fiyatlarında da yükseliş kaydedildi.

7 AĞUSTOS TAM ALTIN NE KADAR?

7 Ağustos verilerine göre tam altının satış fiyatı 42.526,92 TL olarak açıklandı.

Tam altınla birlikte diğer altın türlerinde de yukarı yönlü fiyat hareketi dikkat çekti.

7 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 6.543,144 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.716,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.424,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 42.526,92 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.695,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 106.643,41 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.263,31 dolar

Altın fiyatları gün içerisinde uluslararası piyasalardaki işlemler doğrultusunda değişiklik gösterebilir. Bu içerikte yer alan fiyatlar, paylaşılan güncel veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.