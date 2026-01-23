Altın neden yükseliyor? CANLI altın fiyatları: 23 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, 2026 yılının ilk aylarında yatırımcıların ana gündem maddesi haline geldi. Güvenli liman arayışının güçlenmesi, jeopolitik risklerin artması ve merkez bankalarına yönelik belirsizlikler altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Özellikle son günlerde yaşanan gelişmeler, ons altın ve gram altın tarafında art arda rekorların kırılmasına neden oldu. Peki, 23 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatları haberimizde.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Zayıflayan dolar endeksi, küresel ölçekte para politikalarına dair netlik sağlanamaması ve Grönland merkezli jeopolitik gerilimler, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak altına yönelmesini hızlandırdı. Bu süreçte ons altın 4.967 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, gram altın Türkiye piyasalarında 7.000 TL bandının üzerine çıktı.

Altın, 1979'dan bu yana son 47 yılın en güçlü yıllık performansını sergilerken, 2026'nın ilk haftalarında yüzde 15'e varan değer artışıyla dikkat çekiyor. Aynı dönemde spot gümüşün de ons başına 97,44 dolar ile rekor kırması, değerli metallere olan talebin sadece altınla sınırlı kalmadığını gösteriyor.

23 OCAK CANLI ALTIN FİYATLARI

23 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları hem küresel hem de iç piyasalarda tarihi bir hareketliliğe sahne oldu. Uluslararası piyasalarda ons altının 5.000 dolar eşiğine dayanması, Türkiye'de gram altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Ekran fiyatları ile Kapalıçarşı'daki fiziki altın fiyatları arasındaki makas farkı ise yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Serbest piyasada gram altın 6.919 TL seviyesini görerek rekor tazelerken, Kapalıçarşı'daki kuyumcularda satış fiyatı 7.075 TL'ye kadar yükseldi. Böylece fiziki piyasada gram altın, tarihinde ilk kez 7.000 TL sınırını aşmış oldu.

23 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, ons altındaki sert yükseliş ve döviz kurundaki oynaklığın etkisiyle 23 Ocak 2026 tarihinde tarihi seviyelerde işlem görüyor. Özellikle küçük yatırımcının en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın, rekor serisini sürdürerek piyasaların merkezine yerleşti.

Gram altın fiyatı 23 Ocak 2026 itibarıyla:

Alış: 6.900,59 TL

Satış: 6.901,54 TL

Kapalıçarşı'da ise gram altın alış fiyatı 6.965 TL, satış fiyatı 7.070 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fark, fiziki altın talebinin ne denli güçlü olduğunu gözler önüne seriyor.

23 OCAK ÇEYREK NE KADAR?

Düğün sezonlarının vazgeçilmezi olan çeyrek altın, gram altındaki yükselişten doğrudan etkilendi. Çeyrek altın fiyatları, 23 Ocak 2026 itibarıyla son dönemlerin en yüksek seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları:

Alış: 11.410,00 TL

Satış: 11.530,00 TL

Çeyrek altındaki bu yükseliş, özellikle fiziki altın yatırımını tercih eden vatandaşların maliyetlerini belirgin şekilde artırmış durumda.

23 OCAK YARIM NE KADAR?

Yarım altın, çeyrek ve gram altına kıyasla daha uzun vadeli yatırım düşünenler tarafından tercih edilirken, 23 Ocak 2026 itibarıyla yükseliş trendini sürdürüyor. Ons altındaki rekor seviyeler, yarım altın fiyatlarını da yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Yarım altın fiyatları, çeyrek altının iki katı olacak şekilde piyasada şekillenirken, Kapalıçarşı'daki fiziki talep fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.

23 OCAK TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları, yüksek tutarlı yatırımlar yapan yatırımcıların radarında yer alıyor. 23 Ocak 2026 tarihinde tam altın fiyatları da tarihi zirvelere yakın seviyelerde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını fiyatları:

Alış: 45.499,00 TL

Satış: 45.945,00 TL

Uzmanlara göre, küresel belirsizlikler sürdükçe tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında dalgalı ancak yukarı yönlü seyrin devam etmesi bekleniyor.