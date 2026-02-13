ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları neden düşüyor?

Küresel piyasalarda son haftalarda yukarı yönlü ivme yakalayan değerli metaller, ABD'den gelen güçlü makroekonomik verilerin ardından sert bir düzeltme sürecine girdi. Özellikle ocak ayına ilişkin açıklanan istihdam rakamları, para politikası beklentilerini yeniden şekillendirirken doların güç kazanmasına neden oldu. Peki, altın düşmeye devam edecek mi? Altın fiyatları neden düşüyor? Detaylar...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA

ABD'de açıklanan ocak ayı istihdam verileri sonrası altın fiyatlarında yön aşağı döndü. Bir önceki işlem gününü yüzde 1'in üzerinde artışla tamamlayan ons altın, verilerin ardından sert satış baskısıyla karşılaştı. Gün içinde yüzde 3,24 oranında değer kaybeden ons altın 4 bin 919 dolar seviyesine geriledi.

Küresel piyasalardaki bu düşüş, iç piyasada da etkisini gösterdi. 7 bin TL psikolojik eşiğinin altına inen gram altın, saat 22.00 itibarıyla 6 bin 919 TL seviyesinden işlem görmeye başladı. Böylece son haftalarda yukarı yönlü bir seyir izleyen altın fiyatlarında belirgin bir düzeltme hareketi kaydedildi.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın piyasasında yaşanan geri çekilmenin temelinde, faiz indirimi beklentilerindeki zayıflama yer alıyor. ABD'de ocak ayında istihdam artışı beklenenden güçlü gerçekleşti ve işsizlik oranı yüzde 4,3'e geriledi. Son 13 ayın en güçlü istihdam artışı olarak kaydedilen veri, ilk etapta iş gücü piyasasının gücünü teyit eder nitelikte değerlendirildi.

Ancak yapılan revizyonlar, daha önce tahmin edilen 584 bin kişilik istihdam artışının 181 bin olarak güncellendiğini ortaya koydu. Bu durum, iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin daha temkinli bir değerlendirmeyi gündeme getirdi.

Güçlü veri akışı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin ötelenmesine yol açtı. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği ihtimali, doların güçlenmesini sağlarken faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Bu çerçevede altın fiyatlarının kısa vadede veri odaklı dalgalı bir seyir izlemesi öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Kongre Bütçe Ofisi'nin 2026 yılı için bütçe açığının 1,85 trilyon doları aşacağı yönündeki tahmini, mali disiplin konusunda soru işaretlerini artırdı. Ekonomistler, mali bozulma riski ile Fed politikalarına yönelik belirsizliklerin orta ve uzun vadede fiyat oynaklığını artırabileceğine dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin arkasında üç temel unsur öne çıkıyor:

Güçlü ABD istihdam verisi: Beklentilerin üzerinde gelen istihdam artışı, ekonomik aktivitenin canlı kaldığını gösterdi.

Faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması: Güçlü veriler, Fed'in faiz indiriminde acele etmeyeceği algısını güçlendirdi.

Doların değer kazanması: Artan faiz beklentileri dolar endeksini destekledi ve bu durum altın üzerinde baskı yarattı.

Altınla birlikte gümüşteki düşüş ise daha sert gerçekleşti. Bir önceki gün yüzde 4 oranında yükselen spot gümüş, son verilerle birlikte yüzde 9,64 değer kaybederek 76,30 dolara geriledi. Türkiye'de ise gümüşün gram fiyatı 105 TL seviyesine kadar düştü. Gümüşteki yüksek volatilite, küresel piyasalardaki risk iştahının ve dolar hareketinin daha sert fiyatlanmasına bağlanıyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.