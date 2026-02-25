Futbolseverlerin yakından takip ettiği bir gelişme, Altay Bayındır'ın kariyerinde yeni bir dönemin sinyallerini veriyor. 2023 yılında 5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Manchester United kadrosuna katılan deneyimli kaleci, o tarihten bu yana Ada futbolunda performans sergiliyor. Peki, Altay Bayındır Türkiye'ye geri mi dönecek, hangi takıma geliyor? Altay Bayındır Beşiktaş'a mı geliyor? Detaylar...

ALTAY BAYINDIR TÜRKİYE'YE GERİ Mİ DÖNECEK?

1 Eylül 2023'te Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır, İngiltere'de toplam 17 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların yalnızca 3'ünde kalesini gole kapatmayı başaran başarılı file bekçisi, diğer 14 mücadelede toplam 31 gol yedi. Bu istatistikler, Milli kalecinin İngiltere futboluna adapte olma sürecinde bazı zorluklarla karşılaştığını gösteriyor.

Ancak Türkiye'ye geri dönme ihtimali, özellikle Süper Lig kulüplerinin radarında olması nedeniyle giderek güçleniyor. Altay'ın hem saha içi performansı hem de transfer piyasasındaki değeri, Türkiye'deki kulüpler için cazip bir fırsat oluşturuyor.

ALTAY BAYINDIR BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Siyah-Beyazlı taraftarların uzun süredir merakla beklediği haber nihayet geldi. Beşiktaş yönetimi, devre arası transfer döneminde Altay Bayındır ile ilgilenmiş, ancak o dönemde yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Yönetim, transfer dönemi bitse de çalışmalara ara vermeyerek, Kırmızı Şeytanlar ile temaslarını sürdürdü.

DEVAM EDEN PAZARLIKLAR

27 yaşındaki kaleci ile senelik 3 milyon Euro'dan pazarlık yapan Beşiktaş yönetimi, daha önce 2 milyon Euro'ya kadar inmişti. Manchester United ise 5 milyon Euro'luk teklife sıcak bakıyor. Yapılan hafta içi görüşmelerinde iki taraf arasında anlaşma sağlanması, transferin önümüzdeki yaz döneminde resmileşeceğini işaret ediyor.

TRANSFERİN ARKA PLANINDAKİ STRATEJİ

Beşiktaş yönetimi, Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak için uzun süredir titiz bir çalışma yürütüyordu. Deneyimli kalecinin hem Süper Lig tecrübesi hem de uluslararası sahadaki performansı, Siyah-Beyazlılar için stratejik bir kazanım olarak görülüyor. Transferin kesinleşmesi durumunda, Altay Bayındır'ın Türkiye'ye geri dönüşü hem kulüp hem de taraftarlar açısından büyük bir heyecan yaratacak.