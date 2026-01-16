Ali Ercan kimdir? Ali Ercan, Qua Granite başkanlık görevinden neden ayrıldı?

Kasım 2025'te yaşanan hukuki gelişmelerin ardından, iş dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Ali Ercan, Borsa İstanbul'da işlem gören Qua Granite Başkanlığı görevinden ayrıldı. Peki, Ali Ercan kimdir? Ali Ercan, Qua Granite başkanlık görevinden ayrıldı? Detaylar haberimizde.

ALİ ERCAN KİMDİR?

Ali Ercan, Türkiye iş dünyasında özellikle son dönemde adından söz ettiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. İzmir merkezli Q Yatırım Bankası'na yönelik yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla gündeme gelen Ercan, aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem gören Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İş dünyasında seramik, madencilik, turizm ve ticaret alanlarında çeşitli faaliyetler yürüten şirketlerle bağlantılı olan Ali Ercan, özellikle Qua Granite'deki üst düzey yöneticilik pozisyonu ile tanınıyordu. Ancak geçtiğimiz kasım ayında yaşanan hukuki süreç, Ercan'ın kariyerinde önemli bir değişikliğe yol açtı.

QUA GRANITE BAŞKANLIK GÖREVİNDEN NEDEN AYRILDI?

Kasım 2025'te yaşanan hukuki sürecin ardından Ali Ercan, Borsa İstanbul'da işlem gören ve Aydın'da faaliyet gösteren Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, istifanın kabul edildiği ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 22 yaşındaki kardeşi Efe Ercan'ın atanacağı duyuruldu.

Şirketin açıklamasına göre, Efe Ercan 14 Haziran 2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi Ali Küçük'ün de aynı tarihe kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına karar verildi. Bu değişiklik, şirketin Temmuz 2016'dan bu yana yürüttüğü üretim faaliyetlerinde yeni bir yönetim dönemini başlatıyor.

ALİ ERCAN NE İŞ YAPIYOR?

Ali Ercan, Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanlığı dışında, iş dünyasında çeşitli şirketlerle ilişkili olarak faaliyet göstermekteydi. Seramik, madencilik, turizm ve ticaret alanlarında farklı şirketlerde üst düzey görevler üstlenen Ercan, özellikle yatırım ve finans alanında etkili bir figür olarak biliniyordu.

ALİ ERCAN KAÇ YAŞINDA?

Verilen bilgilerde Ali Ercan'ın tam yaşı belirtilmemiştir.

ALİ ERCAN NERELİ?

Ali Ercan'ın doğum yeri ile ilgili detaylar paylaşılmamıştır. Ancak ailesi ve kardeşi Efe Ercan'ın Ankara doğumlu olması ve aile bağları göz önünde bulundurulduğunda, Ercan ailesinin kökeninin Türkiye'nin batı bölgeleri ile ilişkili olduğu söylenebilir.