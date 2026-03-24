Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun aylık geliri ne kadar, mal varlığı nedir? Alaattin Kadayıfçıoğlu ayda ne kadar kazanıyor?

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun finansal durumu gündemin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Kadayıfçıoğlu'nun aylık geliri, mal varlığı ve sahip olduğu yatırım ve gayrimenkullerin detayları merak ediliyor. İş dünyasındaki konumu ve ekonomik gücü, kamuoyunda soru işaretleri yaratırken, servetinin boyutu ve gelir kaynaklarıyla ilgili bilgiler araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞL'NUN AYLIK GELİRİ NE KADAR?

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili soruşturmada tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu, aylık gelirinin 600 bin TL olduğunu belirtirken, silahın kasıtlı olarak ateşlenmediğini öne sürdü.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU KİMDİR?

Alaattin Kadayıfçıoğlu, ailesinin faaliyet gösterdiği denizcilik, yatçılık ve enerji sektörleriyle bağlantılı bir iş çevresinin içinde bulunuyor. Özellikle babası Bilal Kadayıfçıoğlu'nun yönetiminde yer alan şirketler, Türkiye'de deniz taşımacılığı ve petrol alanındaki yatırımlarıyla biliniyor.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı olarak yürüttüğü faaliyetler, ailenin ticari gücünü ortaya koyarken; Alaattin Kadayıfçıoğlu da bu köklü iş yapısının bir parçası olarak öne çıkıyor.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU CİNAYET OLAYI NEDİR?

19 Mart 2026'da İstanbul Ümraniye'de meydana gelen olay, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıyı kapsıyor. İddiaya göre, rapçi Vahap Canbay ve arkadaşı Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyo önüne gitti. Bu sırada olay yerine çakarlı araçlarla gelen şüpheliler, grubun bulunduğu araca ateş açtı. Saldırı sonucu 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU İFADESİNDE NE DEDİ?

Kadayıfçıoğlu, olay günü araç içindeki kişileri ilk olarak yanında bulunan Aleyna Kalaycıoğlu'nun fark ettiğini, söz konusu kişilerin Aleyna'nın eski sevgilisiyle bağlantılı olabileceğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine araçtan inerek konuşmak istediğini ifade eden şüpheli, park halindeki araca yaklaştığını ve camı tıklattığını anlattı.

İçerideki kişinin kapıyı sert şekilde açarak kendisini ittiğini öne süren Kadayıfçıoğlu, yaşanan arbede sırasında karşı tarafın torpido gözünden metal bir cisim aldığını gördüğünü ve bunun silah ya da bıçak olabileceğini düşündüğünü söyledi. Şüpheli, sol elinde taşıma ruhsatlı Glock marka tabanca bulunduğunu, kendisine hamle yapılınca refleksle elini kaldırdığını, boğuşma sırasında silahın aniden ateş aldığını iddia etti.

Kadayıfçıoğlu, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı'yı daha önce tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını ifade etti. Vahap Canbay ismini ise yalnızca sosyal medyadan duyduğunu belirtti.