AKBANK IPHONE ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTE): Akbank iPhone çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? Akbank iPhone çekiliş sonuçları isim listesi!

19 Aralık 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında Akbank tarafından düzenlenen iPhone çekilişi, kredi kartı sahipleri tarafından yoğun ilgi gördü. Kampanya şartlarını yerine getiren tüm katılımcılar, 10 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Küçükçekmece'de noter huzurunda yapılan çekilişe katılma hakkı kazandı. Peki, Akbank iPhone çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? Akbank iPhone çekiliş sonuçları isim listesi! Detaylar...

AKBANK IPHONE ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTE)

Çekilişin sonuçları 12 Şubat 2026 Perşembe günü resmi olarak açıklandı. Kampanya kapsamında toplam 26 adet iPhone 17 Pro Max 256 GB ikramiye olarak belirlendi. Kazanan asil ve yedek isimlerin belirlenmesiyle birlikte, katılımcılar heyecan dolu sonuçları öğrenme fırsatı buldu.

Kazanan asil isimler, 27 Şubat 2026 tarihine kadar başvurmaları halinde ikramiyelerini teslim alabilecek. Yedek kazananlar ise 14 Mart 2026 tarihine kadar ikramiye başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

AKBANK İPHONE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Akbank iPhone çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen katılımcılar, birkaç farklı yöntemle sonuçlara ulaşabilir:

Akbank resmi web sitesi: Çekiliş sonuçları banka tarafından ilan edilir ve asil/yedek listeler burada yayınlanır.

Akbank mobil uygulaması: Mobil uygulama üzerinden kullanıcılar kolayca sonuçları görüntüleyebilir.

Müşteri hizmetleri: Kazanan isimler hakkında detaylı bilgi almak için Akbank çağrı merkezi aranabilir.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, kazananların resmi duyuruları takip etmesi büyük önem taşıyor. Bu sayede ikramiye teslim süreci sorunsuz şekilde tamamlanabiliyor.

AKBANK İPHONE 17 PRO MAX ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Çekiliş sonucunda belirlenen asil ve yedek kazanan isimler, kampanya kapsamında ilan edilmiştir. Aşağıda isim listesi yer alacak: