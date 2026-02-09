Akaryakıta zam mı geldi? 9 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

9 Şubat sabahı itibarıyla akaryakıt piyasasında dalgalı ve temkinli bir görünüm dikkat çekiyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yaşanan değişimler illere göre farklılık gösterebilirken; küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki seyrin pompa fiyatları üzerindeki etkisi sürüyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayan sürücüler, ulaşım maliyetlerini planlayabilmek için güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Güncel fiyatlar ve piyasaya dair tüm detaylar haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

9 Şubat itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.