Akaryakıta zam mı geldi? 28 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

Akaryakıta zam mı geldi? 28 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
28 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, sürücüler ve araç sahiplerinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Benzin, motorin ve LPG'deki güncel rakamlar; ulaşım maliyetlerinden günlük bütçelere kadar etkisini hissettirirken, özellikle büyükşehirlerdeki fiyat değişimleri merakla takip ediliyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 28 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

28 Ocak sabahı akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, sürücüler ve araç sahiplerinin ilgisini çekiyor. Benzin, motorin ve LPG'deki değişimler; şehirler arasında farklılık gösterirken, küresel petrol piyasası ve döviz kuru dalgalanmaları fiyatların seyrinde belirleyici rol oynuyor. Büyükşehirler başta olmak üzere güncel pompa fiyatlarına dair bilgiler haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

28 Ocak itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam veya indirim yapılmadı. Fiyatlar önceki günkü seviyelerini koruyor ve araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL

Ankara : 56,11 TL

İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL

Ankara: 58,50 TL

İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL

Ankara: 29,30 TL

İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, küresel petrol fiyatları ve uygulanan vergiler (ÖTV ve KDV) gibi unsurlara bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle fiyatlarda günlük veya haftalık dalgalanmalar görülebiliyor.

