Akaryakıta zam mı geldi? 26 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
26 Şubat Perşembe günü, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürücülerin gündeminde öncelikli konular arasında yer alıyor. Küresel petrol piyasasındaki değişimler ve döviz kurlarındaki hareketler, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri, pompa fiyatlarını kontrol ederek günlük bütçelerini ve yakıt planlamalarını yapmaya çalışıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 26 Şubat güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

26 Şubat Perşembe sabahı akaryakıt fiyatlarındaki değişimler, sürücüler tarafından yakından izleniyor. Benzin, motorin ve LPG'deki fiyat farklılıkları şehirler arasında farklılık gösterirken, araç sahipleri güncel pompa fiyatlarını kontrol ederek günlük yakıt harcamalarını düzenliyor. Piyasadaki son durum ve fiyat detayları haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

26 Şubat Perşembe günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim uygulanmadı. Akaryakıt fiyatları önceki günkü seviyesini korurken, sürücüler pompa fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 55,25 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 55,10 TL
  • Ankara : 56,11 TL
  • İzmir : 56,47 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 57,40 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 57,24 TL
  • Ankara: 58,50 TL
  • İzmir: 58,75 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI (LİTRE)

  • İstanbul Avrupa Yakası: 30,70 TL
  • İstanbul Anadolu Yakası: 28,69 TL
  • Ankara: 29,30 TL
  • İzmir: 29,09 TL

FİYATLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Akaryakıt fiyatları; brent petrol fiyatlarındaki değişim, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi kalemleri (ÖTV ve KDV) doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle piyasalardaki hareketliliğe bağlı olarak fiyatlarda günlük ya da haftalık değişiklikler yaşanabiliyor.

