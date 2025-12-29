Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekimi canlı nereden, nasıl izlenir?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Konut Projesi kapsamında ilk kura çekimi Adıyaman'da gerçekleştiriliyor. Bakan Murat Kurum'un açıklamaları ve TOKİ'nin resmi verileri doğrultusunda planlanan kura çekimi, hem kentte hem de Türkiye genelinde büyük bir heyecanla takip ediliyor. Peki, Adıyaman TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir? Detaylar...

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adıyaman TOKİ kura çekimi için beklenen tarih netleşti. Resmi bilgilere göre kura çekimi:

29 Aralık 2025 Pazartesi

olarak planlandı. Bu çekiliş, 500 Bin Konut Projesi kapsamındaki ilk kura olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. TOKİ yetkilileri tarafından paylaşılan takvime göre süreçte herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

ADIYAMAN TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Kura çekiminin başlangıç saati de resmi olarak duyuruldu. Buna göre:

Başlangıç Saati: 11:00

Yer: Yenimahalle Kapalı Spor Salonu / ADIYAMAN

Kura işlemleri, noter denetiminde ve belirlenen program çerçevesinde gerçekleştirilecek. Çekiliş sürecinin canlı yayınla eş zamanlı ilerlemesi bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Kura çekimini yerinde takip edemeyen vatandaşlar için canlı yayın imkânı sunuluyor. TOKİ'nin daha önceki kura organizasyonlarında olduğu gibi bu çekilişin de:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı üzerinden canlı yayın ile aktarılması öngörülüyor.

Noter huzurunda yapılacak çekilişte, isimlerin anlık olarak canlı yayında okunması bekleniyor. Bu nedenle hak sahipleri ve başvuru yapan vatandaşlar, kura saatinden itibaren TOKİ'nin YouTube hesabını yakından takip ediyor.

ADIYAMAN'IN HANGİ İLÇELERİNDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ resmi verilerine göre Adıyaman genelinde yapılacak 6.620 konutun ilçe bazlı dağılımı şu şekilde planlandı:

Merkez: 5.000 Konut

Kahta: 700 Konut

Besni: 300 Konut

Gerger: 250 Konut

Gölbaşı: 200 Konut

Çelikhan: 100 Konut

Tut: 50 Konut

Samsat: 20 Konut

Bu dağılım, Adıyaman merkez ve ilçelerindeki konut ihtiyacına göre şekillendirildi. En yüksek pay, nüfus yoğunluğu nedeniyle Adıyaman Merkez için ayrıldı.

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Kura çekimi sırasında asil ve yedek aday isimlerinin canlı yayında okunması bekleniyor. Ancak kesinleşmiş listelerin:

Akşam saatlerinde

TOKİ'nin resmi internet sitesi

e-Devlet sistemi

üzerinden yayımlanması öngörülüyor.

Vatandaşların, sonuçları yalnızca TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip etmeleri önemle hatırlatılıyor. Resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.