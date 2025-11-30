Abdullah Avcı hangi takımla anlaştı? Abdullah Avcı Rizespor'a mı geliyor?

Tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, 15 aylık bir aranın ardından Trendyol Süper Lig sahnesine geri dönmeye hazırlanıyor. Peki, Abdullah Avcı hangi takımla anlaştı? Abdullah Avcı Rize spor'a mı geliyor?Abdullah Avcı Rize spor'a mı geliyor? Abdullah Avcı hangi takımları çalıştırdı? Abdullah Avcı kimdir? Detaylar haberimizde!

ABDULLAH AVCI HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

Süper Lig'de yaşanan son gelişmelere göre Abdullah Avcı, Çaykur Rize spor ile resmi olarak anlaşmaya vardı. 62 yaşındaki teknik adam, 2024 yazında Trabzon spor'dan ayrılmasının ardından 15 ay boyunca teknik direktörlük yapmamıştı.

Rize spor yönetimi, son dönemde istikrarsız bir performans sergileyen takımı toparlamak ve ligde kalıcı bir başarı yakalamak amacıyla Avcı'yı takımın başına getirme kararı aldı. Taraftarlar ve spor kamuoyu, Abdullah Avcı'nın tecrübeli yönetimiyle Çaykur Rizespor'un performansında hızlı bir yükseliş bekliyor.

ABDULLAH AVCI RİZESPOR'A MI GELİYOR?

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor'a 1-0 yenilmiş ve ardından teknik direktör İlhan Palut ile yollarını ayırmıştı. Bu gelişmenin ardından Abdullah Avcı'nın kısa süre içinde takımın başına geçmesi bekleniyor.

Süper Lig'de 15 ay ara verdikten sonra tekrar sahaya dönmeye hazırlanan Abdullah Avcı'nın Rizespor'a transferi, hem takımın moralini yükseltecek hem de ligde hedeflerini yeniden belirlemesini sağlayacak.

ABDULLAH AVCI HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Abdullah Avcı, Türk futbolunun en deneyimli teknik direktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kariyerinde çalıştırdığı başlıca takımlar şunlardır:

İstanbul Başakşehir: Abdullah Avcı, Başakşehir'de takımın yükselişinde büyük rol oynamış ve Süper Lig'de üst sıralara taşımıştı.

Trabzonspor: İki dönem görev yaptığı Trabzonspor'da, özellikle ilk döneminde Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. İkinci döneminde ise işler beklendiği gibi gitmedi ve 2024 yazında görevden ayrıldı.

Milli Takım (U21 ve A Takım): Avcı, Türkiye U21 ve ardından A Milli Takım teknik direktörlük görevlerinde genç yeteneklerin gelişimine katkı sağladı.

Bu tecrübeleri, Abdullah Avcı'nın Rizespor'a olan katkısının ne kadar önemli olacağını gösteriyor.

ABDULLAH AVCI KİMDİR?

62 yaşındaki Abdullah Avcı, Türk futbolunun en saygın teknik direktörlerinden biridir. Futbolculuk kariyerini geride bıraktıktan sonra teknik direktörlük yolculuğuna başlamış, stratejik anlayışı ve disiplinli yönetimiyle tanınmıştır.

Avcı, özellikle takımlarını sistematik oyun anlayışıyla hazırlaması, genç yeteneklere şans vermesi ve saha içi disiplin konusundaki başarısıyla bilinir. Süper Lig'deki şampiyonluk tecrübeleri ve milli takım deneyimleri, onu Türkiye'nin en güvenilir teknik adamlarından biri yapmaktadır.