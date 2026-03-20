Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında zincir marketlerin çalışma saatleri geliyor. Özellikle Türkiye genelinde yaygın mağaza ağına sahip olan A101, bayram dönemlerinde uyguladığı çalışma düzeniyle dikkat çekiyor. 2026 yılı için yapılan değerlendirmeler, geçmiş yıllardaki uygulamalar ve sektör genelindeki işleyiş esas alınarak şekilleniyor. Peki, A101 bayramda açık mı 2026? Ramazan Bayramı 1. günü A101 açık mı, marketler kapalı mı? Detaylar...

A101 BAYRAMDA AÇIK MI 2026?

Perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketler, bayram gibi özel günlerde hem müşteri ihtiyaçlarını hem de çalışan haklarını dengede tutmaya çalışıyor. Bu doğrultuda A101'in de belirli bir sistem dahilinde hareket ettiği görülüyor. Özellikle Ramazan Bayramı'nın ilk günü, marketlerin kapalı olması Türkiye genelinde yaygın bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle 2026 yılında da A101 şubelerinin büyük çoğunluğunun bayramın ilk günü kapalı olması bekleniyor. Ancak bu durum tüm şubeler için istisnasız geçerli olmayabilir. Özellikle alışveriş merkezleri içerisinde faaliyet gösteren mağazalar, AVM yönetiminin belirlediği saatlere bağlı olarak hizmet verebilir.

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜNÜ A101 KAPALI MI?

Zincir marketlerin bu kararı almasındaki en önemli nedenlerden biri, çalışanların bayram tatilini aileleriyle birlikte geçirebilmesine olanak tanımak. Türkiye genelinde birçok büyük perakende markası da benzer bir politika izliyor. Bu durum, sektörün genel bir çalışma prensibi haline gelmiş durumda.

Bununla birlikte bazı istisnai durumlar söz konusu olabilir. Özellikle AVM içinde yer alan A101 şubeleri, alışveriş merkezlerinin açılış saatine bağlı olarak öğleden sonra hizmet vermeye başlayabilir. Bu saatler genellikle 12:00 veya 13:00 civarında oluyor. Ancak bu durumun her AVM için farklılık gösterebileceği unutulmamalı.

Özetle:

Bayramın 1. günü: A101 mağazalarının büyük çoğunluğu kapalı.

AVM şubeleri: Öğleden sonra sınırlı hizmet verebilir.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayram dönemlerinde sadece A101 değil, diğer zincir marketlerin çalışma durumu da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Genel tabloya bakıldığında, Türkiye'de faaliyet gösteren zincir marketlerin büyük kısmı Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olmayı tercih ediyor.

Bu uygulama, hem sektörel bir gelenek hem de çalışan haklarına verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Ancak bayramın ilerleyen günlerinde marketlerin normal çalışma düzenine döndüğü görülüyor.

BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜ A101 AÇIK MI?

Bayramın ilk günündeki kapalı olma durumunun ardından, A101 marketler 2. ve 3. gün itibarıyla normal mesai düzenine geri dönüyor.

21 Mart 2026 (2. gün): 09:00 – 21:30

22 Mart 2026 (3. gün): 09:00 – 21:30

Bu saatler, A101'in standart çalışma saatleriyle aynı olup, müşterilere kesintisiz hizmet sunulması hedefleniyor.