2026 Ocak araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2026 TÜİK Aralık enflasyonuna göre güncel araştırma görevlisi maaşları!

2026 Ocak geldi, araştırma görevlisi maaşlarında neler değişti hiç düşündünüz mü? Aralık enflasyon verileriyle birlikte maaşlarda beklenmedik sürprizler olabilir. Peki, gerçek rakam sizce ne kadar? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GÜNCEL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

Üniversitelerde görev yapan araştırma görevlilerinin maaşı, akademik derece ve kıdemine göre belirlenir. 7/1 derecesinde olan bir araştırma görevlisinin maaşı, aile ve çocuk yardımları dahil edildiğinde yaklaşık 86.000 TL seviyesindedir. Bu, 2026 memur maaş tabloları ile paralellik gösterir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 18,61 ZAM

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam oranı, Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlendi. Aralık ayı verileriyle birlikte memurların enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak hesaplandı. Bu farkın üzerine 2026 yılının ilk 6 ayı için öngörülen yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, toplam zam oranı yüzde 18,61'e ulaştı.

Buna göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya çıkacak. Toplu sözleşme kapsamında eklenen 1.000 TL seyyanen zam ile bu tutar 27 bin 887 lira olacak.

6 AYLIK ENFLASYON

2025'in ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamları netleşti. AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 beklenti anketine göre, Aralık ayı için tahmin edilen enflasyon ortalaması yüzde 0,96'ydı. Açıklanan resmi veriler ise aylık enflasyonu yüzde 0,89 olarak gösterdi.

Aylık enflasyon oranları:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Aralık: %0,89

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar yılda iki kez enflasyon farkına göre maaş zammı alıyor. Ağustos ayında yapılan 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında, kamu çalışanlarına bu yıl yüzde 11 zam uygulanacak. Ayrıca toplu sözleşme kararları gereği memurlara 1.000 TL seyyanen zam da ödenecek. Bu mekanizma, enflasyonun maaşlara yansımasını ve gelir kayıplarının telafi edilmesini sağlıyor.

REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur ve memur emeklileri arasındaki maaş farkının giderilmesi için geçen yıl uygulanan refah payı bu yıl da gündemde. Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesi sonrası gözler hükümetin alacağı karara çevrildi. Refah payına ilişkin karar, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Kabine toplantısında netlik kazanacak. En düşük emekli maaşı için belirlenecek tutar, TBMM'de görüşülecek torba kanuna önerge olarak eklenecek.