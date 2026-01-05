2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: Aralık ayı enflasyonu sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Yeni yılda bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce yükümlü için bekleyiş sona erdi. Memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen 2026 bedelli askerlik ücreti, Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşti. 2026 yılı bedelli askerlik ücreti, yılın ilk ayında enflasyon oranları dikkate alınarak güncellenmiş rakamlarla belirlendi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Peki, Aralık ayı enflasyonu sonrası bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte zamlı ücret hesaplamaları ve başvuru süreci ile ilgili detaylar…

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2025 döneminde aylık yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, bedelli askerlik ücretinin hesaplanmasında belirleyici rol oynuyor.

ARALIK AYI ENFLASYONU SONRASI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılının ikinci altı ayı için bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olarak belirlenmişti. Aralık ayı enflasyon verileri sonrası yapılan güncellemeyle birlikte, 2026 yılı Ocak itibarıyla bedelli askerlik tutarı 330.181 TL olarak ortaya çıktı.

Ancak son resmi açıklamalara göre, bedelli askerlik ücreti 333.088 TL olarak kesinleşti. Bu tutar, memur maaş katsayısı ve altı aylık enflasyon verileri esas alınarak hesaplanmıştır.

TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verileri, bedelli askerlik ücretinin güncellenmesinde belirleyici bir rol oynuyor ve ücret hesaplamaları Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmiş durumda.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2026 bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyenler, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden başvuru sürecini tamamlayabiliyor. Başvuru adımları genel olarak şu şekilde:

Resmi Başvuru Formunun Doldurulması: Milli Savunma Bakanlığı web sitesinde yer alan başvuru formu eksiksiz doldurulmalı.

Gerekli Belgelerin Yüklenmesi: Kimlik fotokopisi ve diğer belgeler sisteme yüklenmeli.

Ödeme İşleminin Tamamlanması: Güncellenmiş bedelli askerlik ücreti olan 333.088 TL, banka kanalları üzerinden ödenmeli.

Başvuru Onayının Alınması: Ödeme ve başvuru onaylandıktan sonra sistem tarafından başvuru tamamlandığına dair bilgilendirme alınır.