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12 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

12 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Piyasalarda görülen dalgalı seyir, gümüşe olan ilgiyi artırırken yatırımcılar anlık fiyat değişimlerini yakından takip ediyor. 12 Haziran itibarıyla gümüş fiyatlarına ilişkin gelişmeler ekonomi gündeminin önemli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Peki, 12 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş fiyatları 12 Haziran itibarıyla yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin odağında yer almaya devam ediyor. Küresel ekonomideki gelişmeler, dolar kurundaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatları üzerinde etkili olurken, gram gümüş ve ons gümüşteki son durum yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 12 Haziran saat 09:42 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüş alış fiyatı 98,9468 TL, satış fiyatı ise 99,0360 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 99,0061 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-1,07 seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde yaşanan fiyat hareketleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 12 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve dolar kurundaki değişimler gümüş fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, gram gümüşte %-1,07’lik günlük değişim öne çıkıyor. Yatırımcılar, piyasalardaki son gelişmeleri ve güncel fiyat hareketlerini yakından izliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Bozkır:

gram gümüş 99 lira olmuş ?? geçen sene bunu düşünemezdik ama şu anda da düşüşe devam ediyo gibi görünüyo ?? piyasaların bu kadar sarsıl olması gerçekten merak konusu yapay mı doğal mı dalgalanma ?? dolar kuru ile bağlantısı var mış demek ki ekonomi işleri çok karışık

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Haber YorumlarıHalil Alikaya:

hep aynı şey oluyo ya dalgalı seyr sürdürüyor dalgalı seyr yatırımcılar takip ediyor fakat hiçbir somut bilgi vermiyo haber

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Haber YorumlarıBurcu Lenk:

bu kadar dalgalanma insanı yoruyor açıkçası ben de takip ediyorum ama her gün bir şey değişiyor bi gün düşüyor bi gün çıkıyo sonunda ne olacağı belli değil yatırım yapan arkadaşlar çok dikkatli olsun bence

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