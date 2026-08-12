12 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!
Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve ekonomi gündemini yakından takip edenlerin odağında yer alıyor. Ons altındaki fiyat hareketleri, döviz kurlarındaki değişimler ve küresel piyasalardan gelen ekonomik veriler yurt içindeki altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yatırımcılar "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?" sorularına yanıt arıyor.
12 Ağustos 2026 Çarşamba günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında gün içerisinde değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 12 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altın piyasalarında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü güncellenen fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Son verilere göre spot gram altın 6.746,35 TL alış, 6.747,25 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,69 yükseliş olarak kaydedildi.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla takip ediliyor. Son verilere göre çeyrek altın 10.899,00 TL alış, 11.006,00 TL satış seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 0,61 yükseliş yönünde gerçekleşti.
ONS ALTIN FİYATLARI
Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Güncel verilere göre ons altın 4.400,99 dolar alış, 4.401,60 dolar satış seviyesinde bulunuyor. Ons altında günlük değişim ise yüzde 0,85 yükseliş olarak kaydedildi.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketlilik doğrultusunda yön bulmaya devam ediyor. 12 Ağustos 2026 Çarşamba saat 09.40 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Gram altın 6.747 TL seviyesine yaklaşırken, çeyrek altın 11.006 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons altın ise 4.401 dolar seviyesini aşmış durumda. Yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını takip ederken, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarının seyri üzerindeki etkisini izlemeyi sürdürüyor.