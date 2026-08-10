10 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

10 Ağustos 2026 Pazartesi günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında gün içerisinde değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü güncellenen fiyatlar yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Son verilere göre spot gram altın 6.678,73 TL alış, 6.679,71 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise yüzde 0,23 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla yakından takip ediliyor. Son verilere göre çeyrek altın 10.773,00 TL alış, 10.922,00 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim yüzde 2,66 yükseliş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre ons altın 4.355,53 dolar alış, 4.356,17 dolar satış seviyesinde bulunurken, günlük değişim yüzde 0,28 yükseliş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle yön bulmayı sürdürüyor. 10 Ağustos 2026 Pazartesi saat 10.11 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik görülüyor. Gram altın 6.679 TL seviyesine yaklaşırken, çeyrek altın 10.922 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Ons altın ise 4.356 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar güncel alış-satış fiyatlarını takip ederken, küresel piyasalardaki gelişmelerin altın fiyatlarının seyri üzerindeki etkisini izlemeyi sürdürüyor.