1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? AVM'ler ne zaman açılıyor?

Yeni yılın ilk gününde alışveriş planları yapanlar için büyük soru: 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı? Günün hangi saatlerinde kapılarını ziyaretçilere açacakları merak konusu. Yılbaşı tatilinde alışveriş mümkün olacak mı, yoksa sürpriz bir bekleyiş mi söz konusu? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?

1 Ocak, Türkiye'de Yılbaşı nedeniyle resmi tatil günü olarak kabul ediliyor. Bu nedenle çoğu alışveriş merkezi ve mağaza kapalı oluyor. Ancak bazı büyük şehirlerdeki zincir AVM'ler, tatil günleri özel çalışma saatleri ile sınırlı şekilde açık olabiliyor. Örneğin, bazı AVM'ler öğleden sonra açılıp akşam saatlerine kadar hizmet verebiliyor. Bu nedenle 1 Ocak'ta AVM ziyaret etmeyi planlıyorsanız, gitmeden önce AVM'nin resmi web sitesi veya sosyal medya hesaplarından açılış saatlerini kontrol etmeniz öneriliyor.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak resmî tatildir. Yılbaşı, Türkiye'de devlet tarafından tanınan resmi tatillerden biridir. Bu nedenle devlet daireleri, belediyeler, bankalar, PTT şubeleri ve resmi kurumların çoğu kapalı olur. Resmi tatil günlerinde kamu çalışanları izinli olur ve birçok kurum hizmet vermez. Ancak özel sektör işletmeleri, bazı restoran ve kafeler sınırlı şekilde açık olabilir.

1 OCAK'TA NERELER AÇIK?

1 Ocak günü bazı özel işletmeler ve hizmetler sınırlı olarak açık olabilir. Bunlar arasında:

Bazı zincir marketler ve süpermarketler, tatil saatleri ile sınırlı hizmet verebilir.

Restoranlar, kafeler ve bazı kafe zincirleri, yılbaşı programlarına göre açık olabilir.

Hastaneler ve eczaneler, nöbetçi sistem ile hizmet vermeye devam eder.

Ulaşım hizmetleri (metro, otobüs, dolmuş ve şehirlerarası ulaşım) tatil tarifesine göre çalışır, ancak hizmet devam eder.

1 OCAK'TA NERELER KAPALI?

Resmî tatil olması nedeniyle kapalı olan yerler şunlardır:

Bankalar ve finans kuruluşları

PTT şubeleri

Nüfus müdürlükleri ve diğer resmi devlet daireleri

Çoğu kamu kurumu ve belediye birimleri

Adliyeler ve mahkemeler

Bu bilgiler doğrultusunda, 1 Ocak günü resmi işlemler yapmak veya bankacılık işlemleri gerçekleştirmek planlıyorsanız bir gün önceden hazırlıklı olmanız gerekir.