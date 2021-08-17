GZT'nin Giresunspor'a isim sponsorluğu desteği devam ediyor
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GZT'nin Giresunspor'a isim sponsorluğu desteği devam ediyor

GZT'nin Giresunspor'a isim sponsorluğu desteği devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz Mart ayında Albayrak Medya markalarından GZT ile isim sponsorluğu anlaşması yapan ve 44 yılın ardından büyük bir başarıya imza atarak adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor'a GZT'nin desteği devam edecek.

Geçtiğimiz Mart ayında Albayrak Medya markalarından GZT ile isim sponsorluğu anlaşması yapan ve 44 yılın ardından büyük bir başarıya imza atarak adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor'a GZT'nin desteği devam edecek.

GZT, 44 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran Giresunspor'a isim sponsoru olmaya bu yıl da devam edecek. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan sponsorluk anlaşması sonrası pandemi etkisine rağmen taraftarlarla Giresunspor'un arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunan GZT, sezon sonuna kadar Giresunspor'un yakın takipçisi oldu ve gelişmeleri yakından paylaştı. Giresunspor'un şampiyonluk macerasına ortak olan GZT, bundan sonra da tüm medya gücüyle Giresunspor'un Süper Lig macerasında yanında olmaya devam edecek.

"GZT ve Giresunspor'un birlikteliği başarıyı getirecek"

Sponsorluğun devamından dolayı heyecanını dile getiren Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, "44 yılın ardından GZT olarak ilk defa isim sponsoru olduğumuz Giresunspor'un daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Biz GZT olarak enerjisi yüksek ve sürekli büyüyen bir markayız. Giresunspor'u da bu anlamda kendimize benzetiyoruz ve tüm gücümüzle yanında olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk anlaşmamızı yaptığımızda Süper Lig'e çıkacağına olan inancımızı dile getirmiştik. Bu anlaşmamızda ise GZT Giresunspor'un Süper Lig'de güzel bir ivme yakalayacağına inancımızı belirtmek isterim" dedi.

Karaca sözlerine şöyle devam etti: "GZT olarak 1967'de kurulan ve Süper Lig'e 44 yıl aradan sonra adını yazdıran GZT Giresunspor artık daha büyük bir sahnede yer alacak. Tüm medya gücümüzle ve enerjimizle yanlarındayız. GZT olarak bu serüvene ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz ve GZT Giresunspor'a Süper Lig'de başarılar diliyoruz."

"GZT'nin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz"

Anadolu futbolunun çok önemli olduğunu vurgulayan GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise, "GZT'nin sporun yanında olması çok önemliydi. Anadolu takımlarının her zaman desteğe ihtiyacı var. İlk anlaşmamızla birlikte güzel bir sinerji yakaladık, takım olarak biz de başarı için çok çalıştık. Şimdi mücadelemiz Süper Lig'de devam ediyor. Yakaladığımız bu ruhu sahaya da taşıyarak birlikte nice başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

GZT'nin Giresunspor'a isim sponsorluğu desteği devam ediyor
GZT'nin Giresunspor'a isim sponsorluğu desteği devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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