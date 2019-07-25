Gwangju notları #3

Güney Kore’nin güneyinde, Gwangju’da düzenlenen 2019 Dünya Yüzme Şampiyonası’nda ilk dört günü geride bıraktık.



Şampiyonada dördüncü günün akşam seansının açılışı, erkekler 800 metre serbest finaliyle yapıldı. “Sekizinci kulvarda yüzen Sun Yang, bu finalde de madalya alır mı?” sorusunun cevabı “Hayır!” oldu. İki yıl öncesinin dünya şampiyonu Gregorio Paltrinieri unvanını korudu ve bunu 7:39:27 ile Avrupa rekorunu kırarak ve tüm zamanların en iyi altıncı derecesine imza atarak yaptı. Henrik Christiansen, Norveç rekorunu kırmakla kalmadı; tüm zamanların en iyi sekizinci derecesini elde etti. 7:41:28’lik derece, Norveçli yüzücüye aynı zamanda ilk dünya şampiyonası madalyasını getirdi. Fransa’ya bu şampiyonadaki ilk madalyayı kazandıran David Aubry’nin dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki ilk bireysel madalyasının rengi bronz oldu. Sun Yang ise ilk üç günkü performansını gösteremedi ve finali altıncı olarak tamamladı.



2003 Barcelona, Federica Pellegrini’nin ilk dünya şampiyonasıydı. O şampiyonada mücadele eden sporculardan neredeyse hepsi kariyerini sonlandırdı. Pellegrini ise aradan geçen 16 yılda şampiyonluklar için mücadele etmeyi sürdürüyor. İki yıl önce Katie Ledecky’i geçerek 200 metre serbestte dünya şampiyonu olmuştu. İtalyan yüzücü, Gwangju’da da 1:54:22 ile 200 metre serbestteki dördüncü dünya şampiyonluğunu kazandı. Avustralyalıların Ariarne Titmus rüyası bu finalde de sürdü. 18 yaşındaki Tazmanyalı sporcu ikinci olarak ilk dünya şampiyonasında 400 ve 200 metrede podyuma çıkmayı başarmış oldu. İki gün önce yaşadığı hayal kırıklığını atlatan Sarah Sjostrom’sa bronz madalyanın sahibi oldu. Junxuan Yang, dün yarı finalde kendisine ait olan dünya gençler rekorunu 1:55:99'a çekmişti. Çinli yüzücü, bugün finalde 1:55:43 ile rekoru 46 salise daha geliştirdi. Yang, iki yıl sonra Fukuoka'da altının güçlü adaylarından biri olacak gibi gözüküyor.











Günün derece performansı Kristof Milak’tan geldi. 19 yaşındaki Macar yüzücü, iki yıl önce dünya gençler rekorunu kırmıştı. Gwangju’da ise Michael Phelps’in 10 yıllık rekorunu tarihe gömmekle kalmadı, 1:50:73’lük derecesiyle en yakın rakibine üç saniye fark attı ve 1:51’in altına inen ilk sporcu oldu. Milak, Budapeşte’de 100 kelebekte gümüş madalya alarak dünya şampiyonası kariyerine başlamıştı. Görünen o ki, Macar sporcu uzun yıllar rekorlar geliştirerek 100 ve 200 metre kelebeği domine edebilecek. Daiya Seto ise 2013’ten bu yana 400 ya da 200 metre kelebekte madalya kazanma geleneğini bu dünya şampiyonasında da sürdürdü. İki yıl önce bronz kazanmıştı, Gwangju’da ise gümüş madalyayla podyuma çıktı. İki numaralı kulvarda yarışa başlayan Chad le Clos, 1:54:15 ile üçüncü oldu. Güney Afrikalı yüzücü son üç dünya şampiyonasının her birinde 200 metre kelebekte podyuma çıkmış oldu.



Erkekler 50 metre kurbağalamada Adam Peaty favoriydi. Beklenen de oldu. Peaty fazla zorlanmadan 26:06 ile dünya şampiyonalarındaki yedinci altın madalyasını kazandı. Brezilya, Felipe Lima ve Joao Gomes’le iki yıl önce Budapeşte’de kaçırdığı çifte podyumu Gwangju’da kazandı. 2017’de Gomes gümüş madalya kazanırken Lima, Cameron van der Burg’un arkasında dördüncü sırada kalmıştı.











Bu şampiyonada takım yarışları oldukça heyecanlı geçiyor. Bugün akşam seansındaki 4x100 metre karışık takım yarışında Avustralya ilk gün olduğu gibi bir sürprize imza atarak favori Amerika Birleşik Devletleri’ni geride bıraktı ve takım yarışlarındaki ikinci madalyasını aldı. Son 100 metrede Cate Campbell müthiş bir performans göstererek Simone Manuel’i 1.27 saniye geride bıraktı ve 3:39:08’lik dereceyle bu kategoride ilk dünya şampiyonluğunu ülkesine kazandırdı. ABD, Caeleb Dressel’in çok iyi performansına karşın yalnızca iki saliseyle Avustralya’nın gerisinde yer aldı. Büyük Britanya ise 3:40:68 ile bronz madalyanın sahibi oldu. İlk 200 metreyi ilk sırada geçen Rusya, üçüncü yüzücü Svetlana Chimrova’nın düşük performansı nedeniyle podyum göremeyerek dördüncü sırada kaldı.