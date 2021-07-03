Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin iç çamaşırlı pozları olay oldu
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Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin iç çamaşırlı pozları olay oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Wimbledon'da boy gösteren İtalyan tenisçi Camila Giorgi'nin turnuva öncesi iç çamaşırlarıyla verdiği pozlar sosyal medyada olay oldu. Giorgi'nin Wimbledon öncesi paylaştığı fotoğraflar etkileşim organizasyonda kendini göstermesiyle tekrar gündeme geldi, etkileşim yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Giorgi'nin ününü artırmak için bu tarz paylaşımlara ağırlık verdiğine yönelik yorumlar yaptı.

Kadın tenisçiler arasında dünyada 75. sırada bulunan Camila Giorgi'nin Wimbledon öncesi sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımlar takipçileri tarafından yeniden gündeme getirildi.

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu

Camila'nın takipçilerinden gelen "Harikasın ama kendine olan güvenini artırmak için vücudunu herkesin içinde sergilemen mi gerekiyor?" yorumu trolleme olarak algılanırken Camila ise emojiyle karşılık verdi.

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu

Camila'nın yaptığı paylaşımların ocak ayına ait olduğu ve yılbaşından hemen sonra yapıldığı ortaya çıktı.

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu

Ünlü giyim markası Giomila'nın reklam yüzlerinden olan Camila'nın Instagram adresindeki pozlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu
Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin pozları olay oldu
Güzel tenisçi Camila Giorgi'nin iç çamaşırlı pozları olay oldu
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