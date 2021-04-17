Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de
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Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek verilerin kullanılmasına ilişkin temel ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma konusu edilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu, bu bilgilerin ne şekilde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ve çalışma usul ve esaslarını, veri güvenliği ile verilerin saklanma ve silinme süreleri düzenleniyor.

Buna göre, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirildiği Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak.

Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulan kişiler ile milli güvenlik açısından stratejik öneme haiz birim, proje, tesis, hizmetlerde istihdam edilenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince gerçekleştirilecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sırasında elde edilen kişisel veriler, işlenme amacının ortadan kalkması halinde veya her durumda 2 yılın sonunda değerlendirme komisyonlarınca silinecek ve yok edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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