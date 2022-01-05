Güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye alındı

Hakkındaki 7 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanacak Mendy, Liverpool'da bir hapishanede kalıyordu. 23 Aralık'ta ise yüksek güvenlikli Manchester Hapishanesi'ne yerleştirildi.

SORUN ÇIKABİLİRDİ

The Sun'ın haberine göre Mendy hakkında konuşan kaynak, şu ifadeleri kullandı: Onun nakledilmesi gerekiyordu, çünkü güvenlik ve mahkum yönetimi sorunlarına yol açabilirdi. A Kategorisi koşullarının, olası sorunlarla başa çıkmak için daha donanımlı olabileceği hissedildi.

GEÇEN AY YEDİNCİ SKANDAL PATLADI

Hakkındaki skandal iddiaların ardı arkası kesilmeyen Fransız oyuncu, geçtiğimiz ay yedinci kez tecavüzle suçlanmıştı.

DURUŞMASI ERTELENDİ

2020 yılının ekim ve 2021'in ağustos aylarında gerçekleştiği iddia edilen olaylarla suçlanan Mendy'nin 24 Ocak'ta duruşması vardı. Fakat yargıç Patrick Thompson bu tarihi erteledi.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet