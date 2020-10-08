Güven Yalçın kimdir, nerelidir? Güven Yalçın boy ve kilosu ne kadar? Güven Yalçın'ın maaşı ne kadar? Güven Yalçın ayrılıyor mu?

Ülkemizin başarılı genç futbolcularından olan Güven Yalçın, milli takım kariyeri ile çok merak edilmektedir. Güven Yalçın kimdir, nerelidir? Güven Yalçın boy ve kilosu ne kadar? Güven Yalçın'ın maaşı ne kadar? Güven Yalçın ayrılıyor mu?