Güven Yalçın kimdir, nerelidir? Güven Yalçın boy ve kilosu ne kadar? Güven Yalçın'ın maaşı ne kadar? Güven Yalçın ayrılıyor mu?
Ülkemizin başarılı genç futbolcularından olan Güven Yalçın, milli takım kariyeri ile çok merak edilmektedir. Güven Yalçın kimdir, nerelidir? Güven Yalçın boy ve kilosu ne kadar? Güven Yalçın'ın maaşı ne kadar? Güven Yalçın ayrılıyor mu?
Ülkemizde oynayan genç ve başarılı futbolculardan olan Güven Yalçın, futbol kariyeri ve milli kariyeriyle çok merak edilmektedir. Güven Yalçın kimdir, nerelidir? Güven Yalçın boy ve kilosu ne kadar? Güven Yalçın'ın maaşı ne kadar? Güven Yalçın ayrılıyor mu?
GÜVEN YALÇIN KİMDİR?
18 Ocak 1999 yılında dünyaya gelen Güven Yalçın, Almanya Düsseldorf kentinde büyümüştür. Futbol kariyerine Bayer Leverkusen altyapısında başlayan genç futbolcu, Beşiktaş'a transfer edilen isimlerden.
Güven Yalçın'n asıl pozisyonu forvet arkasıdır, aynı zamanda santrfor ve sol kanatta da oynayabiliyor.
U17, U18 ve U19 yaş kategorilerinde milli takım forması giymiştir. Alman formasını giyen Yalçın, U17'de ülkemizi temsil etti ve 11 kez Milli Takım forması giydi. Bu maçlarda 3 gol kaydetti.
Almanya U18 Milli Takımı'nda 1 maça çıkan Güven Yalçın, U19'da ise ülkemizi temsil etmiştir. Türkiye U19 Milli Takım formasını ise 7 kez giydi ve 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
Kulüp Kariyeri
Bayer Leverkusen
Futbol yaşantısına VfL Benrath'ta başladı. 2006'da futbol gelişiminin çoğunu tamamladığı takım olan Bayer 04 Leverkusen'e transfer oldu. 2016'da Leverkusen U17 takımı ile Almanya şampiyonluğu yaşadı. Yalçın, 26 maçta 12 golle takımının şampiyonluğuna katkıda bulundu. 2016-17'da UEFA Gençlik Ligi'nda altı maçta da forma giydi.
Beşiktaş JK
2018-2019 Sezonu
27 Temmuz 2018'de Süper Lig ekibi Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.[2] Kariyerinin ilk maçını da bu takımda 2018-19 UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçında Partizan karşısında oynadı.[3] 29 Eylül'de Kayserispor ile oynanan lig maçının son dakikalarında Ricardo Quaresma'nın yerine oyuna dahil olarak ilk lig maçına çıktı.
Millî takım kariyeri
Türkiye U17
Yalçın millî kariyerine Türkiye 17'de oynayarak başladı.
Almanya U18
Milli takım değiştiren Güven Yalçın 17 Nisan 2017'de Avusturya U18 ile oynanan hazırlık maçında Almanya U18 forması giydi.
Türkiye U19
Daha sonra tekrar Türkiye için oynamaya karar veren futbolcu, Türkiye U19 ekibiyle 2018 UEFA U-19 Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi.
Türkiye A Millî
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.
GÜVEN YALÇIN PİYASA DEĞERİ, MAAŞI
Güncel piyasa değeri: 3.00 milyon euro
En yüksek piyasa değeri: 4.00 milyon euro
GÜVEN YALÇIN BOYU KİLOSU
Boyu 1,84 olan Güven Yalçın, 85 kilodur.
GÜVEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU?
Ulusal bir ekiple olmanın çok keyifli olduğunu ifade eden Güven Yalçın, Türkiye için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve önceliğinin burası olduğunu söyledi. Genç futbolcular için ulusal ekiple oynamanın çok daha avantajlı olduğunu söyleyen Yalçın, ilerleyen dönemlerde Avrupa'da da oynamak istediğini belirtti.